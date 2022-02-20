Cleo ile Android cihazınızda para biriktirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonların hayatımıza getirdiği pek çok yenilik arasında günlük hayatı da kontrol etmek oluyor. İnsanlar akıllı telefonları üzerinden günlük yaşama dair faturalarını ödeyebildiği gibi pek çok kolaylığa da erişim yapabiliyorlar. Günümüzün en büyük problemleri arasında yer alan para biriktirme sorunu Cleo APK ile biraz daha kolaylaşıyor. Eğer para biriktirmeye niyetliyseniz ve bunu nasıl yapacağınızı planlayamıyorsanız Cleo APK sayesinde bu sorunun üstesinden gelebileceksiniz.

İster düğün için birikim yapın isterseniz de kişisel bütçenizi oluşturmak için birikim yapmak isteyin bu konuda en yakın yardımcınız Cleo APK olacaktır. Detaylı raporlama sayesinde aylık biriktirdiğiniz paranın yanı sıra yaptığınız ödemelerini takip edebilecek, paranızı nasıl harcadığınızı kısa süre içerisinde anlayabileceksiniz.

Cleo APK Özellikleri

Güvenli altyapı,

Harcamaları raporlama,

Yapılan birikimleri grafiksel görme,

Ücretsiz,

Online ortamda veri saklama(uygulamayı silseniz bile bilgileriniz hesabınızda saklanır),

Ücretsiz kullanım,

Günümüzde birikim yapmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz olarak yayınlanan Cleo APK, 4 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Kullanıcılar uygulama içerisine çeşitli kategoriler ekleyerek harcamalarını sınıflandırabilir, birikimlerini anlık olarak takip edebilirler. Fatura ödemelerinden tutunda yaptığınız en ufak birikime kadar sizi haberdar eden uygulama, basit kullanımı sayesinde de kullanıcıları kendine hayran bırakıyor.

Üyelik sistemi ile çalışan uygulamaya iki dakika içerisinde üye olabilir, hesaplarını yaratabilir ve bütçenizi kontrol altına alabilirsiniz. Detaylı bir bütçe raporu sunan uygulama da kullanıcılar yaptıkları tüm harcamaları en ince ayrıntısına kadar görebilecek, ona göre hareket edebilecekler. Tasarruf konusunda da epey özelliği karşımıza çıkaran uygulama, otomatik kaydetme özelliği sayesinde en ufak değişiklikleri dahi kolayca kaydedebilecekler.

Cleo APK İndir

Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Cleo kullanıcılara bütçelerini düzenleme konusunda imkan veriyor. Dileyen kullanıcılar Android ve iOS cihazları için uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.