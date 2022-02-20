Cleo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 105.00 MB
- Üretici Cleo Al Ltd
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Cleo ile Android cihazınızda para biriktirebilirsiniz.
Akıllı telefonların hayatımıza getirdiği pek çok yenilik arasında günlük hayatı da kontrol etmek oluyor. İnsanlar akıllı telefonları üzerinden günlük yaşama dair faturalarını ödeyebildiği gibi pek çok kolaylığa da erişim yapabiliyorlar. Günümüzün en büyük problemleri arasında yer alan para biriktirme sorunu Cleo APK ile biraz daha kolaylaşıyor. Eğer para biriktirmeye niyetliyseniz ve bunu nasıl yapacağınızı planlayamıyorsanız Cleo APK sayesinde bu sorunun üstesinden gelebileceksiniz.
İster düğün için birikim yapın isterseniz de kişisel bütçenizi oluşturmak için birikim yapmak isteyin bu konuda en yakın yardımcınız Cleo APK olacaktır. Detaylı raporlama sayesinde aylık biriktirdiğiniz paranın yanı sıra yaptığınız ödemelerini takip edebilecek, paranızı nasıl harcadığınızı kısa süre içerisinde anlayabileceksiniz.
Cleo APK Özellikleri
- Güvenli altyapı,
- Harcamaları raporlama,
- Yapılan birikimleri grafiksel görme,
- Ücretsiz,
- Online ortamda veri saklama(uygulamayı silseniz bile bilgileriniz hesabınızda saklanır),
- Ücretsiz kullanım,
Günümüzde birikim yapmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz olarak yayınlanan Cleo APK, 4 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Kullanıcılar uygulama içerisine çeşitli kategoriler ekleyerek harcamalarını sınıflandırabilir, birikimlerini anlık olarak takip edebilirler. Fatura ödemelerinden tutunda yaptığınız en ufak birikime kadar sizi haberdar eden uygulama, basit kullanımı sayesinde de kullanıcıları kendine hayran bırakıyor.
Üyelik sistemi ile çalışan uygulamaya iki dakika içerisinde üye olabilir, hesaplarını yaratabilir ve bütçenizi kontrol altına alabilirsiniz. Detaylı bir bütçe raporu sunan uygulama da kullanıcılar yaptıkları tüm harcamaları en ince ayrıntısına kadar görebilecek, ona göre hareket edebilecekler. Tasarruf konusunda da epey özelliği karşımıza çıkaran uygulama, otomatik kaydetme özelliği sayesinde en ufak değişiklikleri dahi kolayca kaydedebilecekler.
Cleo APK İndir
Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Cleo kullanıcılara bütçelerini düzenleme konusunda imkan veriyor. Dileyen kullanıcılar Android ve iOS cihazları için uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.
Cleo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 83.50 MB
- Üretici Cleo Al Ltd
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Cleo ile iOS cihazınızda para biriktirebilirsiniz.
Akıllı telefonlar ile bazen fatura yatırıp günlük hayatımızı kolaylaştırıyor, bazen de oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyoruz. Akıllı telefonların hayatımızdaki önemi arttıkça getirdiği yenilik ve kolaylıklar da artıyor. Mobil uygulamaların getirdiği güzellikler arasında yer alan bütçe takip sistemi günümüzde pek çok insanın yüzünü güldürüyor.
Hem Android hem de iOS platformu için geliştirilen Cleo kullanıcılara ücretsiz olarak bütçelerini takip etme fırsatı veriyor. Kullanıcılar Cleo sayesinde aylık, haftalık ya da günlük olarak bütçelerini takip etme, birim yapma imkanı veriyor. Ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılan uygulama da pek çok özellik yer alıyor.
Cleo Özellikleri
- Aylık, haftalık ve günlük olarak raporlar,
- Detaylı grafikler,
- Farklı türde kategoriler ve birikim hesapları,
- Ücretsiz kullanım,
Hem Android hem de iOS platformunda 4 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan başarılı bütçe takip uygulaması bünyesinde otomatik kaydetme özelliğine de yer veriyor. Kullanıcıların yaptığı en ufak değişikliği anında keydederek veri kaybını önleyen uygulama, basit kullanımı sayesinde de yüzleri güldürüyor. Farklı tür de harcama kategorilerini bünyesinde bulunduran uygulama, kullanıcılara pek çok yeniliği de sunmaya devam ediyor.
Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler alan yapım, her güncelleme de kullanıcılarına daha fazla özellik sunuyor.
Cleo Al tarafından ücretsiz olarak yayınlanan uygulama günümüzde milyonlarca yeni kullanıcıya da ulaşmaya devam ediyor. App Store ve Google Play üzerinde en iyi finans uygulamaları arasında yer alan yapım, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler sayesinde de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.
Cleo İndir
App Store ve Google Play üzerinde Android ve iOS platformu için yayınlanan uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Dileyen herkes Cleo’yu indirip bütçelerini kontrol altına alabilirler.