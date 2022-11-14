Şirketlerin büyüme hedeflerinin başında personel verimliliğini sağlamak geliyor.

Abdullah Yılmaz - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İş yerlerinde personel verimliliğini devamlı kılmak oldukça önemlidir. İşlerin istenen şekilde ilerlemesi ve personel şirketin performansı, doğrudan çalışan kişiler tarafından ivme kazanır.

Bazı teknolojik gelişmeler, istenen verimi ve iş takibini sağlamak açısından avantaj sağlayabiliyor. Hedefleri belirlemek ve o hedeflere ulaşmak için çeşitli araçlardan faydalanan şirketler, istedikleri noktaya ulaşabiliyor.

İş verimliliği, dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. CleverControl'u, iş verimliliğini takip etmek için kullanabilirsiniz.

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Uygulama, personellerin iş verimliliğini sağlama ve rapor kontrolü gibi birçok özellik sunuyor. Türkçe dil desteği özelliğine de bünyesinde yer açıyor.

Özellikle çalışan sayısının çok yüksek olduğu şirketlerde, ofis ortamını çalışanlar açısından olumlu yönde ilerlemek için benzer sistemlere ihtiyaç duyabilir. Personel işe giriş çıkış saati, çalışma süresi takibi gibi bir yazılım ile ilerleme kaydedilmesi hedeflenebilir.

Çalışanların iş aktarımının günlük analizi, yeni çalışmaya başlayan kişilerde yaşanabilecek sorunları minimuma indirebilir. Böylece yeni çalışanın sürece adapte olma süreci kolayca yönetilebilir.

*Uygulamayı kullanan çalışan ve işverenlerin ayrıntılara dikkat etmesinde fayda olduğunu belirtelim.