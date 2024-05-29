Clothing Store Simulator'da, kendi ürünlerinizi tasarlayın, markalarla çalışın ve mağazanızda ürünlerinizi satın!

Berkcan Aktürk - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kiki Games tarafından geliştirilen Clothing Store Simulator'de, modaya yön verin ve kendi giysi dükkanınızı oluşturun. İster kendi ürünlerinizi oluşturun, isterseniz de farklı toptancılardan ürün tedarik edin. Markalarla anlaşma imzalayarak, markaların ürünlerini satabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.

İşe koyulmadan önce dükkanınızı dekore etmelisiniz. Raflardan yer dizaynına kadar her şeyi siz ayarlayacaksınız. Mağazanızın her yönünü özelleştirin, raflarınızı ve ürünlerinizi sergileyin, satış fiyatlarınızı belirleyin ve mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayın.

Sipariş ettiğiniz veya tasarladığınız ürünleri raflarınıza dizin. Artan ürünlerinizi depolarda bekleyerek, stoğu bitmiş ürünleri tazeleyebilirsiniz. Genel olarak bu minvalde ilerleyen Clothing Store Simulator, oyunculara basit bir simülasyon deneyimi sunmaktadır.

Clothing Store Simulator İndir

Kalitenizi müşterilere gösterdikten sonra kazançlarınızda da artış göreceksiniz. Gitgide mağazanızı büyüterek, yeni müşterilerinizi misafir edebilirsiniz. Mağazanızı büyütmek sadece metrekare anlamında değil, ürün açısından da büyütmek demektir. Yeni markalarla çalışabilir ve pahalı ürünler satabilirsiniz.

Genel olarak aynı düzlemde ilerleyen ve çok fazla tekrarlı oynayamayacağınız Clothing Store Simulator'ı indirerek, siz de kendi giysi mağazanızı oluşturabilirsiniz.

Clothing Store Simulator Sistem Gereksinimleri