Clothing Store Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici Kiki Games
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Clothing Store Simulator'da, kendi ürünlerinizi tasarlayın, markalarla çalışın ve mağazanızda ürünlerinizi satın!
Kiki Games tarafından geliştirilen Clothing Store Simulator'de, modaya yön verin ve kendi giysi dükkanınızı oluşturun. İster kendi ürünlerinizi oluşturun, isterseniz de farklı toptancılardan ürün tedarik edin. Markalarla anlaşma imzalayarak, markaların ürünlerini satabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.
İşe koyulmadan önce dükkanınızı dekore etmelisiniz. Raflardan yer dizaynına kadar her şeyi siz ayarlayacaksınız. Mağazanızın her yönünü özelleştirin, raflarınızı ve ürünlerinizi sergileyin, satış fiyatlarınızı belirleyin ve mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayın.
Sipariş ettiğiniz veya tasarladığınız ürünleri raflarınıza dizin. Artan ürünlerinizi depolarda bekleyerek, stoğu bitmiş ürünleri tazeleyebilirsiniz. Genel olarak bu minvalde ilerleyen Clothing Store Simulator, oyunculara basit bir simülasyon deneyimi sunmaktadır.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
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Kalitenizi müşterilere gösterdikten sonra kazançlarınızda da artış göreceksiniz. Gitgide mağazanızı büyüterek, yeni müşterilerinizi misafir edebilirsiniz. Mağazanızı büyütmek sadece metrekare anlamında değil, ürün açısından da büyütmek demektir. Yeni markalarla çalışabilir ve pahalı ürünler satabilirsiniz.
Genel olarak aynı düzlemde ilerleyen ve çok fazla tekrarlı oynayamayacağınız Clothing Store Simulator'ı indirerek, siz de kendi giysi mağazanızı oluşturabilirsiniz.
Clothing Store Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan