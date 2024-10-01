CloudStream APK, internetteki istediğiniz her içeriği içe aktarıp izleyebileceğiniz bir multimedya uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Basit bir arayüze sahip olan CloudStream APK, doğrudan herhangi bir içeriği barındırmayan multimedya oynatıcısıdır. Diğer medya oynatıcılarda gördüğümüz gibi CloudStream uygulaması da eklentileri desteklemektedir. Uzantı eklemek için ayarlamalar yapın ve istediğiniz kaynağı içe aktarın.

CloudStream APK, kullanıcılara sade bir tasarım sunsa da özellik açısından kapsamlı bir yapıya sahiptir. Uygulama içerisinde izlediğiniz herhangi bir içeriği daha sonra izlemek için indirebilirsiniz. Farklı bir indirme aracı kullanmadan tüm indirme işlemlerinizi CloudStream sayesinde yapın.

Tüm bunların yanı sıra uygulamaya giriş yaptığınızda tekrar izlemek istediğiniz içerikleri daha kolay bulmak için favoriler kısmına eklemeler yapabilirsiniz. Bu sayede yer işaretlerinde içerikleri tek tıkla izleyebilir ve tekrardan içe aktarım süreciyle uğraşmamış olursunuz.

CloudStream APK İndir

Film, dizi, ve en son haberleri Android multimedya oynatıcısı sayesinde izleyebilirsiniz. İçerikleri izlerken altyazı ve ses arasında geçiş yapabilirsiniz.

Siz de CloudStream APK indirin ve Android cihazlarınızda istediğiniz her içeriği oynatabilirsiniz.

CloudStream Uygulaması Özellikleri