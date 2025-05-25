Resmi drone markasının uygulaması olan DJI Fly APK, kullanıcılara eş zamanlı görüntü, video kaydetme ve düzenleme desteği sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DJI Fly APK, DJI marka drone'lar için geliştirilen bir Android uygulamasıdır. Araçlarını kolay uçurma, video kaydetmek ve düzenlenlemek için DJI Fly Mobile APK'dan yararlanabilirsiniz. Şık ve kullanışlı arayüze sahip olan bu uygulama, aynı zamanda tüm fonksiyonları basit bir şekilde sunarak kullanmak istediğiniz ayarları saniyeler içerisinde yapmanıza olanak sağlıyor.

Markanın resmi aracı olan DJI Fly, eş zamanlı olarak drone görüntüsünü telefonunuza getirmektedir. Görüntüleri sadece izleyebilir, kaydedebilir veya kaydettiğiniz görüntüleri düzenleyebilirsiniz. Gelişmiş editör desteği sayesinde, parçaları profesyonelce birleştirerek ortaya mükemmel videolar çıkarabilirsiniz.

İster doğa videoları çekin, isterseniz de kendi vloglarınıza prodüksiyon ekleyin. Sinematik bir görünüş arıyorsanız, bunu hem orijinal görüntüde yakalayabilir hem de yüzlerce filtre seçeneğiyle birlikte videolarınıza farklı dokunuşlar katabilirsiniz.

DJI Fly APK İndir

Video kaydetmek ve düzenlemenin yanı sıra DJI Fly APK'nın en önemli özelliklerinden birine bakacak olursak; drone hakkında ne gerekiyorsa öğrenebileceğiniz bir eğitici uygulamanın içerisinde bulunmaktadır. Kendi insansız hava aracınızdan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, bu eğitici diziyi bitirmeli ve tüm fonksiyonlara hakim olmalısınız.

Siz de DJI Fly APK indirin ve drone videolarınızı eş zamanlı izleyin, kaydedin veya düzenleyerek mükemmel videolar oluşturun!

DJI Fly Uygulaması Özellikleri