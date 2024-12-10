SmartTube APK, Android TV'lerinizde kullanabileceğiniz bir ücretsiz ve reklamsız Youtube izleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz ve reklamsız Youtube izleme uygulaması olan SmartTube APK, hem Android cihazlarda hem de akıllı TV'lerde kesintisiz bir şekilde çalışmaktadır. Televizyonlarınızda mükemmel bir şekilde çalışan ve kullanıcılara reklamsız Youtube deneyimi sunan SmartTube APK, Youtube'daki tüm videoları 8K'ya kadar desteklemektedir.

Akıllı TV'ler ve TV Box'lar için geliştirilen SmartTube uygulaması, kullanışlı bir arama motoru ve izlediklerinize göre oluşan arayüzüyle birlikte kullanıcılara basit kullanım sunmaktadır. Aramalarınızı kapsamlı bir şekilde filtreleyebilir ve istediğiniz tüm videolara ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm seçenekleri kendinize göre özelleştirebilir ve video ayarlamalarını yapabilirsiniz. Video kalitesini ayarlayabilir, oynatma hızını değiştirebilir, alt yazı ekleyebilir veya canlı yayınlar için sohbeti kullanabilirsiniz.

SmartTube APK İndir

SmartTube APK'nın en önemli özelliklerinden birisi, arka planda video oynatma özelliğidir. Akıllı televizyonlarınızdaki diğer uygulamaları kullanırken, diğer yandan ise mini oynatıcıda Youtube videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca, uygulamada harici bir hesap açmanıza gerek yoktur. Eğer hesap açıp video yayınlamak istiyorsanız, Google hesabınızla giriş yapabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra favori videolarınızı veya izlediğiniz diğer videoları yarıda kesmek isterseniz, oynatmayı bıraktığınız noktadan tekrar başlayabilirsiniz. Bu sayede videolarınıza kaldığınız yerden rahatlıkla devam edebilirsiniz.

Siz de SmartTube APK indirin ve Android TV'lerde reklamsız Youtube deneyimi yaşayın!

SmartTube Uygulaması Özellikleri