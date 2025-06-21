Deniz ürünleri restoranını yönettiğiniz Coastal Kitchen Simulator, hem aşçı hem de restoran sorumlusu olarak çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son zamanlarda oldukça fazla çıkış yapan simülasyon oyunları, gerçek hayattan birçok öğeyi oyuncularla buluşturuyor. Coastal Kitchen Simulator, kendi deniz ürünleri restoranınızı yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Yemekleri pişiren bir aşçı olun, restoranı yönetin, ürünleri tedarik edin ve hemen hemen her şeyle ilgilenin.

Her müşterinin farklı siparişi olacaktır. Tüm bunları gözden geçirerek tabak çıkarın ve asla bir şey unutmayın. Menünüzde bulunan her yiyecek, sizin için aynı zamanda bir üründür. Kaynaklarınızın tam olduğundan emin olun ve stoğunuzu akıllıca yönetin.

Coastal Kitchen Simulator İndir

Somon, karides, yengeç, ıstakoz, ve daha birçok denüz ürününü müşterilerinize sunacaksınız. Aç olan müşterilerinize lezzetli tabaklar sunmak istiyorsanız, pişirme teknikleri geliştirin ve farklı kombinasyonlar deneyin.

Coastal Kitchen Simulator'da, her şeye ilk başta erişemiyorsunuz. Pişirme ekipmanlarının kilidini açmalı ve restoranınıza çeşitlilik kazandırmalısınız. Para kazanın, restoranınızı büyütün ve aynı zamanda lezzet olarak da gelişin.

Siz de Coastal Kitchen Simulator indirerek, mükemmel bir restoranın hem şefi hem de sorumlusu olabilirsiniz.

Coastal Kitchen Simulator Sistem Gereksinimleri