Code Writer ile not tutabilir, kod dosyalarını açabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son dönemlerde epey yaygınlaşan ve dünya çapında bir üne sahip olan yazılım sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Pandemi dönemiyle birlikte yazılıma olan ilgi yoğun bir şekilde artarken piyasaya çıkan yeni yazılımlar da ilgi odağı haline gelmeye başladı. Yazılımcılara kodları önüzleme ve çeşitli değişiklikler yapma fırsatı veren Code Writer, ücretsiz yapısı ile dünyanın farklı noktalarındaki yazılımcılar tarafından kullanılıyor. İngilizce dil desteğine sahip olan basit yazılım kodu önizleme aracı oldukça hızlı ve pratik bir yapıya sahip.

Ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılan program, Microsoft Store üzerinde aldığı geribildirimler ile başarısını da gözler önüne seriyor.

Code Writer Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Basit kullanım yapısı,

Dark tema,

Tüm programlama dilleri ile tam uyumlu,

Windows sürüm,

Oldukça sade ve basit bir kullanıma sahip olan Code Writer, dark yani karanlık bir temaya sahip olarak lansmana çıktı. Yıllardır Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanana başarılı uygulama, yazılım dünyasında kullanılıyor. Her türde yazılan kodları önizleme ve bazı değişiklikler yapma deneyimi sunan uygulama, sadece Windows platformunda kullanılabiliyor. 20'den fazla dosya türünü de destekleyen basit yardımcı ara., metin ve kod düzenleyicisi olarak markette listeleniyor. Kullanıcılara not tutma gibi basit işlevsel özelliklerde sunan Code Writer, hızlı ve akıcı bir şekilde kullanılabiliyor. Herhangi bir metin tabanlı dosyayı düzenlemek için en kolay yollardan bir tanesi olan Code Writer, kullanıcılara ideal bir düzenleme ortamı sunuyor.

Code Writer İndir

Actipro Software LLC tarafından geliştirilen Code Writer, Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlandı. Hem kod görüntüleme aracı hem de not defteri olarak kullanılabilen uygulama, kullanıcılarından tam puan almaya devam ediyor.