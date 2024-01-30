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Colonize

Colonize

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 9.77 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici CreativeForge Games
  • İndir

Colonize, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir şehir kurma oyunudur. Kendi koloninizi kurun, yönetin ve büyütün!

Berkcan Aktürk
Berkcan Aktürk -

CreativeFaorge Games tarafından yayınlanan Colonize, dünyadaki insan topluluğunun kolonileşme sürecini anlatan bir oyundur. Yavaş yavaş binalarınızın seviyelerini yükselterek, şehrinizi büyütebilirsiniz. Aynı zamanda da sosyal açıdan yeni yasalar veya yönetim biçimleri seçerek şehrinizde kullanabileceğiniz en iyi yönetim biçimini belirleyebilirsiniz.

Bu şehir kurma oyununda, dünyaya ilk yerleşimcilerin yaşadıkları zorlukları yaşayacak ve aynı zamanda da hayatta kalmaya çalışacaksınız. Şehir kurma oyunlarını seven oyuncular için Colonize, ekstra özelliklere ve çeşitli yönetim sistemlerine sahiptir. Ekonomiden nüfus yönetimine, binalardan yasalara kadar her şeyi siz yönetiyorsunuz.

En İyi Şehir Kurma Oyunları
OYUN

En İyi Şehir Kurma Oyunları

Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.

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Henüz daha piyasaya sürülmeyen Colonize, 15 Şubat 2024'te piyasaya sürülecek. Piyasadaki birçok şehir kurma ve yönetme oyunlarından pek de bir farkı bulunmayan bu oyun, 17. yüzyılda geçiyor ve ilk yerleşimcileri konu alıyor. Eğer siz de bu tarz strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Colonize indirin ve tüm yetkileri üstünüze alın.

Colonize Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-7100 3,9 GHz ya da AMD Ryzen 3 2200G
  • Bellek: 4GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 560
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan