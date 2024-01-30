Colonize, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir şehir kurma oyunudur. Kendi koloninizi kurun, yönetin ve büyütün!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CreativeFaorge Games tarafından yayınlanan Colonize, dünyadaki insan topluluğunun kolonileşme sürecini anlatan bir oyundur. Yavaş yavaş binalarınızın seviyelerini yükselterek, şehrinizi büyütebilirsiniz. Aynı zamanda da sosyal açıdan yeni yasalar veya yönetim biçimleri seçerek şehrinizde kullanabileceğiniz en iyi yönetim biçimini belirleyebilirsiniz.

Bu şehir kurma oyununda, dünyaya ilk yerleşimcilerin yaşadıkları zorlukları yaşayacak ve aynı zamanda da hayatta kalmaya çalışacaksınız. Şehir kurma oyunlarını seven oyuncular için Colonize, ekstra özelliklere ve çeşitli yönetim sistemlerine sahiptir. Ekonomiden nüfus yönetimine, binalardan yasalara kadar her şeyi siz yönetiyorsunuz.

Colonize İndir

Henüz daha piyasaya sürülmeyen Colonize, 15 Şubat 2024'te piyasaya sürülecek. Piyasadaki birçok şehir kurma ve yönetme oyunlarından pek de bir farkı bulunmayan bu oyun, 17. yüzyılda geçiyor ve ilk yerleşimcileri konu alıyor. Eğer siz de bu tarz strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Colonize indirin ve tüm yetkileri üstünüze alın.

Colonize Sistem Gereksinimleri