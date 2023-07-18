CombaBoard APK, telefon klavyenize kendinize özgü bir şekilde temalar, renkler ve yazı tipleri eklemenize olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CombaBoard APK, telefon klavyenizi istediğiniz şekilde özelleştirmenize olanak sağlıyor. Farklı temalar, resimler, yazı tipleri, renkler ve daha birçok şey için kullanabileceğiniz CombaBoard uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

CombaBoard APK İndir

Uygulama sadece temanızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda da kullanabileceğiniz farklı kısayollar eklemenize imkan tanıyor. Etiketleriniz, özel emojileriniz ve seçeceğiniz bir takım kelimeleri de kısayol olarak ekleyebiliyorunuz.

Benzersiz bir klavye deneyimi yaşamak adına CombaBoard APK indirebilirsiniz. Kendinize özgü birçok temadan birini seçip, klavyenizi daha havalı ve kullanışlı hale getirebilirsiniz.

CombaBoard, Android cihazların çok eski olmayanları haricinde, neredeyse hepsinde çalışıyor. Uygulama, diğer klavye özelleştirme araçlarına kıyasla biraz kötü çalışıyor. Bunu göz önüne alarak CombaBoard APK'yı deneyimleyip, test edebilirsiniz.

CombaBoard APK Özellikleri