Computer Repair Shop, sahtekar bilgisayar tamircisini canlandırabildiğimiz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sahtekar bir bilgisayar tamircisi olarak müşterilerinizi kandırdığınız Computer Repair Shop oyununda, gelen sorunlu bilgisayarları onarın, iyi olan parçaları kötüleriyle değiştirin ve müşterilerinizi pazarlık yaparak kandırın. Bilgisayar sahibi olan oyuncular aslında bu oyundaki sorunlu olayları çokça yaşamışlardır. Sistem içerisindeki donanımları çalan bilgisayar tamircilerinin yerine geçerek, siz de dükkanınızı büyütebilirsiniz.

Sahtekar bir tamirci olmanız tüm müşterileri kandıracağınız anlamına gelmiyor. Yaptığınız işlerin az bir kısmında bu işlemleri gerçekleştirirseniz hem yakalanma oranınız daha düşük olur, hem de müşterilerinizin sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

Donanımları değiştirip kazanç elde etmenin haricinde, virüsler geliştirin ve kazandığınız parayla bilgisayarlara virüs bulaştırın. Hacklediğiniz müşterilerin bilgilerini öğrenerek, paralarını alabilir ve geride hiçbir iz bırakmayabilirsiniz.

Aslında bu simülasyon oyununda farklı türden birçok şeyi yapabilirsiniz. Robotlar geliştirip yarışmalara sokabilir, gizemli web sayfalarında gezip son derece tehlikeli bölgelere gidebilir veya bilgisayarlarınızda kumar oynayabilirsiniz.

Computer Repair Shop İndir

Son dönemdeki beğenilerin ardından simülasyon oyunlarındaki artışı hepimiz görmüşüzdür. Neredeyse tüm geliştirici ekiplerinin aklındaki türlerde her zaman bir simülasyon oyunu yer almaktadır. Computer Repair Shop oyunu da, içerisindeki çeşitliliği ve farklı gizemli yapısı oyunculara fazlaca saat harcatacak düzeydedir.

12 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülecek olan Computer Repair Shop'u indirerek, siz de hayalinizdeki gibi bir bilgisayar tamircisi olabilirsiniz.

Computer Repair Shop Sistem Gereksinimleri