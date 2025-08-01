Simülasyon oyunları arasında yer alan Console Shop Simulator, oyunculara kendi oyun mağazalarını oluşturmalarına olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Console Shop Simulator, oyun mağazasının sahibi olduğunuz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. İlk olarak dükkanınızı dekore etmeli, raflarınızı koymalı ve kazanç sağlamak için farklı işler yapmalısınız. Sadece oyun satmak değil, aynı zamanda CD tamiri ve canlı yayın yaparak para kazanabilirsiniz.

Konsol, CD ve diğer oyun ürünlerini satarak mağazanızı büyütebilirsiniz. Satışlarınızı online mağazanızda da yapabilir ve mağazanızı hem gerçekte hem de sanal ortamda geliştirebilirsiniz.

Oyuncularla doğru bir etkileşim kurmak, Console Shop Simulator oyunundaki en önemli şeylerden birisidir. Size takas veya satış için gelen müşterileri memnun edin, CD'leri kontrol edin ve para teklif edin. Ayrıca, bozuk CD'leri onarmalı, satışa hazır hale getirmeli ve kar elde etmelisiniz.

Console Shop Simulator İndir

Oyun ve konsolları bir kenara bırakacak olursak; mağazanızın dekorasyonuna da önem vermeli ve ürün yerleşimlerinizi stratejik olarak yapmalısınız. Düzenli ve temiz bir mağaza, müşterilerinize ferah bir deneyim sunmaktadır.

Siz de Console Shop Simulator indirin ve kendi konsol mağazanızı yönetin!

Console Shop Simulator Sistem Gereksinimleri