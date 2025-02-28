Oyun sektöründeki en iyi şirket olmaya çalıştığınız Console Tycoon APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Console Tycoon APK, benzersiz konsol şirketinizi oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi şirketinizi kurun ve en iyi yerlere taşımaya çalışın. Konsol, gamepad, VR cihazları ve el konsolları gibi çeşitli oyun aletlerini geliştirin, fiyatını belirleyin ve piyasaya sürün.

Dış tasarımlardan teknik özelliklere kadar her türlü ayrıntıya siz karar vereceksiniz. İlk başta küçük konsollarla başlayarak, gittikçe kendinizi geliştirin ve aynı anda farklı ürünler oluşturmaya çalışın.

Console Tycoon APK, içerisinde tarihsel bir oyun modunu barındırmaktadır. Bu tarihsel modda, eski yıllardaki teknolojiden bu zamana kadarki süreci simüle edeceksiniz. Oyun endüstrisinin gerçekçi evrimine dalın, konsolları zamana uygun bir şekilde tasarlayın ve piyasaya sürdüğünüz konsolları müşterilere beğendirin.

Console Tycoon APK İndir

Müşterilerinizin konsolları sevmesi çok büyük önem taşımaktadır. Müşterilerden geri bildirim alın ve konsol satışlarınızı artırmak için yüksek puanları hedefleyin. Şirketinizin yüksek puanlı ürünlere sahip olması, hem satışlarınızı artırır hem de şirketinizin büyümesinde önemli rol oynar.

Şirketinizi genişlettikçe, hem ofisinizi hem de personel sayınızı yükseltebilirsiniz. Daha büyük ofislere taşının ve yeni çalışanlar işe alarak onları eğitin.

Siz de Console Tycoon APK indirin ve oyun sektöründe lider olmak için piyasadaki en iyi konsolları üretin!