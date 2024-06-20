ContractVille, 4 arkadaşınıza kadar oynayabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Bir arsa satın alın, evinizi tasarlayın ve inşa ederek açık artırmada satın!

Berkcan Aktürk - 36 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz simülasyon oyunları giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra mobil cihazlarda da epey bir kullanıcıya da ulaşmış durumda. Simülasyon furyasının baş gösterdiği bu zamanda karşımıza çıkan ContractVille oyununda, kendi işinizi kurun ve yönetin!

Bir liman kasabasında parasız bir şekilde çıktığınız bu yolda tek başınızasınız. Aslında pek de tek başınıza olduğunuz söylenemez. İsterseniz arkadaşlarınızla bir şekilde oynayabileceğiniz bu simülasyon oyununda, en fazla 4 kişiden oluşan ekibinizi kurarak inşaat işlerinize başlayabilir ve iş bölümlerinizi oluşturabilirsiniz.

ContractVille İndir

Müşterilerinize mükemmel bir ev tasarlamalısınız. Sadece tasarlamakla kalmayıp aynı zamanda inşaat ve dekorasyon işlerine de yardım etmelisiniz. Tabii ki, bu yolculukta iş bölümü yapacağınız için sadece patron olarak oturabilme imkanınız da mevcuttur.

Bir arazi satın alın, evinizi tasarlayın ve inşa etmeye başlayın. Ardından küçük dokunuşlarınızı tamamlayarak açık artırmada satın. Her evden kar ederek bütçenizi genişletin ve daha kapsamlı işlere imza atın.

İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ContractVille'yi indirerek, siz de eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

ContractVille Sistem Gereksinimleri