Craft World APK'da, hayalinizdeki her şeyi yapabilir ve akıllı cihazlarınızda Minecraft benzeri oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Craft World APK, minecraft benzeri oyunlar arasında yerini alıyor. Aynı mekaniklere sahip olan bu oyunda, bloklarla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hayalinizdeki evi tasarlayın, dünyayı keşfedin ve 3D oyun grafiklerinin tadını çıkarın. Minecraft oynamış olan kullanıcılar bu oyunda çok da yabancılık çekmeyecektir.

Tonlarca öğe ve prosedürel olarak oluşturulmuş açık dünya sandbox ortamını içerisinde barındıran bu oyunda, oyunun gidişatını siz belirleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi keyfinize göre tasarlayabilir veya açık dünyadaki maceralara atılabilirsiniz. Kısacası bu oyunda her şeyi yapabilirsiniz.

Craft World - Master Block 3D APK İndir

Dünyadaki farklı bakış açılarını keşfetmek için yürüyün veya uçun. Blok ve diğer unsurları kullanarak kuleler, evler, şehirler veya aklınıza gelebilecek türlü şeyleri oluşturun.

Sınırsız ortamda sınırsız işlere kalkışabilirsiniz. Basit grafikler ve sınırsız içerikle birlikte, akıllı cihazlarınızda Craft World APK'nın keyfini çıkarabilirsiniz. Minecraft benzeri bir oyun olması nedeniyle, oyuncular tarafından çokça bahsedilip, oynanmaktadır. Oyunun grafiklerinden ve mekaniklerinden çok bir şey beklemeden oynamanız sizin yararınıza olacaktır. Eğer siz de sınırsız bir evrende hayalinizdeki her şeyi yapmak istiyorsanız, Craft World APK indirerek sandbox deneyimi yaşayabilirsiniz.

Craft World - Master Block 3D Oyun Özellikleri