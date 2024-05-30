Mafyaların işlediği suçları temizlediğiniz Crime Scene Cleaner: Prologue'da, cesetleri, kanları ve tüm delilleri temizleyerek paranızı kazanın!

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crime Scene Cleaner: Prologue, ana oyunun ücretsiz versiyonu olarak Steam kütüphanesinde yer alıyor. Kapsamlı bir suç mahalli temizleme simülasyonu olarak adlandırabileceğimiz oyun içerisinde, müşterilerinizin piş işlerinden sonraki tüm temizlik işlerini siz yapıyor olacaksınız. Mafya ile iş yapmanın zorluklarını deneyimleyeceğiniz Crime Scene Cleaner: Prologue'da, çeşitli temizlik aletlerini kullanın, suç mahallini temizleyin ve en ufak delil bile bırakmayın.

Bazen cesetlerle bazen de kanlı ortamlarla karşı karşıya kalacaksınız. Cesetleri ortadan kaldırın, tüm kanıtları yok edin ve kirli sırların üstünü örterek paranızı kazanın

Ana oyunun Prologue versiyonu olduğu için daha az içeriğe sahip olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Lakin ücretsiz versiyonun bile oyunculara kapsamlı içerikler ve tatmin edici oyun deneyimi sunduğunu söylemekte fayda var.

Crime Scene Cleaner: Prologue İndir

Daha fazla para kazanmak ve ekipmanlarınızı yükseltmek için, işinizi en iyi şekilde yapmalısınız. Şüpheden uzak durarak sadece işinizi yapmalı ve polislere yakalanmamalısınız.

Sadece temizlik yapmanın yanı sıra karakterimizin küçük bir hikayesine de göz atacaksınız. Neden bu işi yatığını ve neden paraya ihtiyacı olduğuna ilişkin kurguyu da izleyebilirsiniz. Siz de Crime Scene Cleaner: Prologue indirin ve mafya adamlarının işlediği suçları temizleyin.

Crime Scene Cleaner: Prologue Sistem Gereksinimleri