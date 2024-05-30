Crime Simulator: Prologue
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Ultimate Games S.A.
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Crime Simulator: Prologue, ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz suç simülasyonu oyunudur.
Kapsamlı bir suç simülatörü olarak karşımıza çıkan Crime Simulator: Prologue, tamamen suçlu olarak deneyimleyebileceğiniz bir co-op oyunudur. 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz oyunda, monoton yaşamdan sıkılıp bir suç makinesine döneceksiniz.
Hırsızlık yapın, arabaları çalın, insanların paralarını çalın, çete üyelerinin liderlerini ortadan kaldırın ve herkese karşı savaşın. İşleri öğrendikten ve kontrol listelerini tamamladıktan sonra bazı becerilerin kilidini açabilirsiniz.
Crime Simulator: Prologue'da, her suçu işleyebildiğiniz gibi bazı uyuşturucu maddelerinin satışını da yapabilirsiniz. Çiftlikleri, barakaları ve garajları ele geçirdikten sonra kenevir tohumu ekebilirsiniz. Sulayın, hasat edin ve komşularınıza satın.
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Crime Simulator: Prologue İndir
Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz Crime Simulator: Prologue'u indirin ve siz de bir suçlu olarak şehri ele geçirin. Yaptıklarınızın daha fazlasını yaparak yavaş yavaş büyüyün ve düşmanlarınızın bölgelerini ele geçirin.
Crime Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-6100 veya eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 960 veya eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu