Crowdsource, Google araçlarının daha iyi çalışması için görevleri tamamlamaya çalıştığımız yapay zeka uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crowdsource, verilen eğlenceli görevleri yaptığınız yapay zeka destekli bir Android uygulamadır. Farklı türde görevler içeren Crowdsource'da, görevleri tamamlayarak Google Çeviri, Google Haritalar ve farklı Google hizmetlerini geliştirmek adına veri sağlıyoruz.

Görevelerin tamamlanması yaklaşık 5-10 saniye kadar sürmektedir. Mikro görevler adı altında, Google Asistan'ın ifadelerinizi daha iyi anlamasını sağlayın. Genellikle kolay sorulan bulunan bu uygulamada, seviyeler atlayın ve rozetlerin kilidini açın.

Crowdsource İndir

Kullandığınız Google ürünlerinin daha iyi çalışmasını istiyorsanız, yapay zeka destekli bu görevleri ve soruları tamamlayarak, hem kendinize hem de Google algoritmasına yardımcı olabilirsiniz.

İçerisinde birçok Google aracı bulunduran Crowdsource, 2016'dan bu yana piyasaya sürüldüğünden beri gitgide gelişmiştir. Çok dil barındıran yapısıyla birlikte Crowdsource indirin ve istediğiniz her dilde rahatça algoritmaya destek olun.

Kullanıcıların bu görevleri tamamladıkça seviye ve rozet kazandıklarından bahsetmiştik. Ayrıca, ilerlemelerini izleyen istatistikler, kimlik bilgileri ve sertifikalar içeren çok sayıda başarım kazanabilirler.

Crowdsource Özellikleri

Crowdsource'un içerisinde bulundurduğu tüm görevleri denemek ve katkıda bulunanlar topluluğuna katılmak için, görevleri tamamlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek adına, yakından bakalım. Crowdsource görevlerinin özellikleri şu şekilde:

Nokta Doğrulama: Odak noktasının öznenin üzerinde bulunduğunu doğrulayın.

Yiyecek Karşılaştırma: İki yiyecek görselinin farklılıklarını karşılaştırın.

Ses Bağışı: Ses teknolojisini daha iyi hale getirmek için, sesinizi kaydedin.

Yiyecekle İlgili Bilgiler: Bir yemeğin belirli özelliklerinin olup olmadığını belirleyip iletin.

Yiyecek Etiketleyici: Resimde bulunan yemeğin ne olduğunu söyleyin.

Semantik Benzerlik: Verilen iki ifadedin benzer olup olmadığını iletin.

Grafik Anlama: Grafiklerin anlaşılır ve güvenilir olup olmadığına karar verin.

Kaydırarak Yazma: Verilen metni klavyenizde kaydırarak yazın.

Ses Doğrulama: Kısa bir ses kaydı dinleyin ve normal olup olmadığına karar verin.

Resim Açıklaması: Size gösterilen resimleri sesiniz ile açıklayın.

Resim Etiketi Doğrulama: Resimlerin doğru etiketlenmiş olup olmadığını bize bildirin.

Görüntü Yakalama: Yaşadığınız yerin fotoğraflarını toplayıp paylaşın.

Çeviri: Deyimleri ve kelimeleri farklı dillere çevirin.

Çeviri Doğrulama: Deyimlerin doğru çevirip çevirilmediğini bulun.

El Yazısı Tanıma: Gösterilen el yazısındaki yazıyı metin olarak yazın.

Duygu Değerlendirmesi: Kendi dilinizdeki verilen cümlenin olumlu, olumsuz veya nötr olduğuna karar verip iletin.