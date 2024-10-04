Cubic Castles: World Building APK, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla çevrimiçi oynayabileceğiniz bir açık dünya simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft benzeri sandbox oyunlar piyasadaki isimlerini giderek artırmaktadır. Cubic Castles: World Building APK, diğer sandbox oyunlarına benzer bir yapıda olan ücretsiz bir dünya inşa etme oyunudur. Çevrimiçi bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunda, eğlenceli sandbox mmo'sunu da test edeceksiniz.

Karakterinizi özelleştirin, kalaler inşa edin ve yeni diyarları istediğiniz gibi yaratın. Blokları kullanarak krallığınızı kurun. Odalar, mobilyalar, dekoasyon ürünleri ve daha birçok aşamayı tek tek siz yapın.

Cubic Castles: World Building APK, sadece oyun oynamak değil, aynı zamanda sosyal oyun arkadaşları elde etme kısmında da size yardımcı olmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla iletişim kurun, krallıklar inşa edin ve çevrimiçi inşa oyunlarını ileri bir seviyeye taşıyın.

Cubic Castles: World Building APK İndir

Cubic Castles oyununda, hayal gücünüzün sınırı bulunmamaktadır. MMO oyun deneyimini yaşarken, blok satın ve kazandığınız paralarla kıyafetler ve krallıklar edinin. Tüm bunların yanı sıra bir dükkan açabilir ve içerisinde kar için eşyalar satabilirsiniz.

Siz de Cubic Castles: World Building APK indirin, Android cihazlarınızda mükemmel bir sandbox deneyimi yaşayın!