Sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Darkness and Flame 4 APK kitlesini artırmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Onlarca farklı oyun ile mobil dünya da milyonlarca oyuncuya ulaşan File Bn Games, yepyeni bir oyun ile yine adından söz ettiriyor. Mobil bulmaca oyunları arasına dahil olan Darkness and Flame 4 APK, ücretsiz yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaştı. HD kalitede grafiklerin yer aldığı oyunda, birbirinden farklı bulmacalar yer alıyor. Oyuncular karanlık bir dünya içerisinde bu bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacaklar. Karanlık bir dünyayı konu alacak olan oyunda ilerlemeye dayalı bir dünya yer alıyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerlerken karşılarına çıkan birbirinden farklı bulmacalar ile karşılaşacak ve bu bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacaklar. İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen mobil bulmaca oyunu, zengin içeriği ile bulmaca sever oyuncuların radarına yakalanmaya devam ediyor.

Darkness and Flame 4 APK Özellikleri

İnternetsiz oynanış,

Basitten zora doğru ilerleyen bulmaca türleri,

Çeşitli içerik güncellemeleri,

Basit oynanış yapısı,

HD kalitede grafik açıları,

Ürkütücü ses efektleri,

Farklı karakterler,Farklı karakterlerin yer aldığı Darkness and Flame 4 APK'da oyuncular hikaye bazlı bir oynanış dünyasında ilerlemeye çalışıyorlar. Sık sık içerik güncellemeleri de alan oyun, basit oynanış yapısı ile her türden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabiliyor. Görsel efektlerin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular bulmacaları çözdükçe ilerleyecekler. Kendilerine verilen ana ve yan görevleri de başarmaya çalışacak olan oyuncular, fantastik bir dünyayı keşfedecekler. Android platformuna özel olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan oyun, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Darkness and Flame 4 APK İndir

Android platformu için Google Play üzerinde yayınlanan Darkness and Flame 4 APK, ücretsiz yapısı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, başarılı gidişatına devam ediyor.