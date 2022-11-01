İkinci el alım satım seven oyuncular için Dealer's Life 2 APK, işletmenizi büyütmenizi istemektedir.

Abdullah Yılmaz - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir şeyler alıp satmak hemen hemen herkes tarafından sevilmektedir. Öyle ki daha ucuza alıp daha pahalıya bir şeyler satmak ve üzerine biraz olsun kâr yaparsanız tadına varamazsınız. Dealer's Life 2 APK bir alım satım oyunu olup birçok özelliğide içinde bulundurmaktadır.

Dealer's Life 2 APK'nin sloganı ise "küçük başlayın, büyük bitirin" görünen o ki sıkı pazarlıklar sizi bekliyor. Ne kadar iyi pazarlık edebilirseniz bir o kadar kaara geçebileceğiniz bir oyun olan Dealer's Life 2, tıpkı gerçek hayattaki gibi pazarlık stratejileri sunmakta.

Dealer's Life 2 APK İndir

Dealer's Life 2 APK oyununu indirdiğinizde fark edeceksiniz ki tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi dış görünüşe takılan bir hayat mevcut. Dış görünüşe önem vermek kimileri için sıkıntı yaratmış olsa da dolandırıcıları anlamak ve onlardan kurtulmak için iyi bir yöntem. Öyle ki dolandırıcılar size sahte bir eşya satmak isteyebilir.

Pazarlık psikolojisinin önemli olduğu Dealer's Life 2 oyununda sigorta satmak isteyenlere karşı oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir. İkinci el imparatorluğunun sahibi olmak istiyorsan ve küçük bir işletmeyi devasa boyutlara getirmek istiyorsanız. Dealer's Life 2 oyununa göz atmanızı söyleyebiliriz.

Açık arttırmaların olduğu Dealer's Life, iş yerinizde işlere yetişmeniz için bir yardımcı eleman almanız gerektiği savunmaktadır. Oyunu oynarken diğer oyunlara ve filmlere de göndermeler yapabilirsiniz.