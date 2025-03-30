Deconstruction Simulator: Prologue
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Games Incubator
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Deconstruction Simulator: Prologue, oyunculara yıkım görevleri sunan bir simülasyon oyunudur. Tüm stresinizi binalardan çıkarabilir ve yıkım yaparak rahatlayabilirsiniz.
Games Incubator ve Hypnotic Ants tarafından geliştirilen Deconstruction Simulator: Prologue, stres giderici bir oynanışa sahip olan simülasyon oyundur. Henüz daha piyasaya sürülmeyen ve ana oyunun prologue versiyonu olan bu oyun, oyunculara büyük yapıları yıkmak, çeşitli yıkım görevlerini tamamlamak ve gerçekçi bir şekilde patlamalar ile yıkımlar yapma fırsatı sunuyor.
Yıkım süreci, tamamen özgür bir şekilde yönetilebilen ve tatmin edici bir deneyim sunan özelliklere sahiptir. Tüm yıkımlarınızı istediğiniz gibi gerçekleştirebilir ve çeşitli dayatmalara maruz kalmazsınız.
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Deconstruction Simulator: Prologue, oyunculara çeşitli yıkım görevlerini sunuyor. Bina yıkımından, eski yapıları devre dışı bırakmaya kadar farklı görevler vardır. Yıkım sırasında kullanılan araçlar, patlamalar ve yapısal çöküşler tamamen fizik tabanlıdır. Fizik tabanlı yapı ise her yıkımın farklı bir deneyim yaşatmasını sağlar.
Yıkım ve inşaat simülasyonları sevenler için Deconstruction Simulator: Prologue büyük bir tatmin edici deneyim sunuyor. Gerçekçi fizik motoru, çeşitli araç seçenekleri ve özgür oynanış tarzı ile oyunculara unutulmaz bir yıkım deneyimi vaat ediyor. Siz de Deconstruction Simulator: Prologue indirin ve ücretsiz bir şekilde tüm stresinizi yıkım yaparak atın!
Deconstruction Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 7th gen / AMD Ryzen 5 1st gen
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel Arc A580 / AMD Radeon RX 580 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan