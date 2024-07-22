Kendi tasarımınızı oluşturun ve evinizi tasarlayın! Decor Life APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir kapsamlı simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Decor Life APK, çeşitli dekor ve mobilyalarla ideal evinizi yarattığınız bir tasarım oyunudur. Oyuna boş bir oda ile başlarsınız teker teker kutuları açarak içlerinden yatak, koltuk takımı, perde, halı gibi mobilya parçaları çıkarırsınız. Her kutu farklı bir gizemle doludur. Hangi mobilyayı çıkardığınızı ancak açarak öğrenebilirsiniz.

Gizemli kutuyu açtığınızda içinden çıkan üç farklı seçenek ile dilediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz. Çılgın bir ressam banyosundan sevimli çocuk oyun takımına kadar her şey bu oyunda mümkün.

Decor Life’da geliştikçe yeni binalar açabilirsiniz. Tadilat edin, mobilyalarla süsleyin, dekorlarla benzersiz bir hale getirin.

Decor Life APK İndir

Mobilya ve dekorasyonda kullanacağınız eşyalarınızı istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Basit ve kolay oyun mekanikleri sayesinde tasarım nesnelerini rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Dekorasyonun eğlenceli kısımlarını deneyimleten Decor Life - Home Desing Game'de, her biri benzersiz olan evleri oluşturabilirsiniz.

Siz de kendi ev tasarımınızı oluşturmak ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Decor Life APK indirebilirsiniz. Sadece tasarım ve özelleştirmenin yanı sıra farklı özelliklerden de yararlanabilir ve kapsamlı içeriklere erişebilirsiniz.