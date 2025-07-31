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DeFacto

DeFacto

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,913
  • DOSYA BOYUTU 9.6 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici DeFacto
  • İndir

Yeni sezonun trendlerini takip edebilir ve kombin önerileri alarak online sipariş verebilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

DeFacto’nun resmi Android uygulamasıyla kıyafet alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Onbinlerce yeni sezon ve outlet ürünlerine tek tıkla erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, çeşitli kampanyalar ile indirimli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Yeni sezon ürünlerini takip edebileceğiniz ve anında sipariş verebileceğiniz DeFacto uygulaması, size özel fırsatlar sunuyor. Sadece uygulamaya özel fırsatlar ile kıyafet alışverişlerinizi daha uygun fiyatlara yapabileceğiniz Defacto ile verdiğiniz siparişleri mağazadan teslim alma imkanı da sunulmuş. Sezon trendlerini keşfedebileceğiniz, ne giyeceğinize karar veremiyorsanız da kombin önerileri alabileceğiniz uygulama alışveriş yapmayı sevenlerin elinden düşürmeyecekleri türden bir uygulama. Beğendiğiniz ürünlerin hangi mağazada olduğunu öğrenerek, bedenini daha kolay görebilme imkanı da sunan uygulama ile size en yakın mağazaları öğrenebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri:

  • Binlerce ürüne tek tıkla erişim,
  • Uygulamaya özel fırsatlar,
  • Sezon trendleri ve kombin önerileri,
  • Ürünlerin hangi mağazada olduğunu öğrenebilme,
  • Mobilden sipariş verip, mağazadan teslim alabilme,
  • QR okuyucu,
  • En yakın mağazalar.