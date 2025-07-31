DeFacto
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,913
- DOSYA BOYUTU 9.6 MB
- Üretici DeFacto
-
Yeni sezonun trendlerini takip edebilir ve kombin önerileri alarak online sipariş verebilirsiniz.
DeFacto’nun resmi Android uygulamasıyla kıyafet alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Onbinlerce yeni sezon ve outlet ürünlerine tek tıkla erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, çeşitli kampanyalar ile indirimli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.
Yeni sezon ürünlerini takip edebileceğiniz ve anında sipariş verebileceğiniz DeFacto uygulaması, size özel fırsatlar sunuyor. Sadece uygulamaya özel fırsatlar ile kıyafet alışverişlerinizi daha uygun fiyatlara yapabileceğiniz Defacto ile verdiğiniz siparişleri mağazadan teslim alma imkanı da sunulmuş. Sezon trendlerini keşfedebileceğiniz, ne giyeceğinize karar veremiyorsanız da kombin önerileri alabileceğiniz uygulama alışveriş yapmayı sevenlerin elinden düşürmeyecekleri türden bir uygulama. Beğendiğiniz ürünlerin hangi mağazada olduğunu öğrenerek, bedenini daha kolay görebilme imkanı da sunan uygulama ile size en yakın mağazaları öğrenebiliyorsunuz.
Uygulama özellikleri:
- Binlerce ürüne tek tıkla erişim,
- Uygulamaya özel fırsatlar,
- Sezon trendleri ve kombin önerileri,
- Ürünlerin hangi mağazada olduğunu öğrenebilme,
- Mobilden sipariş verip, mağazadan teslim alabilme,
- QR okuyucu,
- En yakın mağazalar.
DeFacto
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 85
- DOSYA BOYUTU 64.8 MB
- Üretici DeFacto
-
DeFacto uygulamasıyla giyim alışverişlerinizi akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.
DeFacto uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kıyafet alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Modayı yakından takip ediyorsanız ve farklı kombinler oluşturarak şıklığınızı korumak istiyorsanız, DeFacto uygulaması ile sezonun trend ürünlerini keşfedebilir ve satın alabilirsiniz. Erkek, kadın ve çocuk kategorilerinde pantolon, kazak, tişört, mont, etek, elbise ve aksesuar gibi binlerce ürün çeşidi sunan DeFacto uygulamasında satın almak istediğiniz ürünleri arayabilir ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
Beğendiğiniz ürünlerin beden ve renk çeşitlerini de görebileceğiniz DeFacto uygulamasında, ürün fotoğraflarını yakından inceleyerek daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi tamamladıktan sonra sepetinize dilediğiniz ürünleri ekleyerek kısa sürede sipariş işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz ve güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz DeFacto uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.