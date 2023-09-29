Deliver Us Mars
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14000.00 MB
- Üretici KeokeN Interactive
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Mars’a gitmeye hazır mısınız? Deliver Us Mars indirin ve kendinizi benzersiz bir hikayenin içinde bulun.
KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Frontier Foundry tarafından yayınlanan Deliver Us Mars zengin hikayeye sahip bir bilim kurgu oyunudur. Hikaye ve keşif odaklı bu oyunda kadın bir karakteri yönlendiriyoruz. Etkileyici grafiklere sahip bir yapım olan Deliver Us Mars atmosferi en kuvvetli oyunlardan bir tanesi.
20 yıl önce Mars'a gönderilen ve kaybolan Ares 1 koloni gemisini kurtarma görevini üstlendiğimiz bu oyunda Anna ve Kassandra adlı iki karakteri kontrol ediyoruz. Koloninin neden başarısız olduğunu ve Ares 1'in nasıl bu hale geldiğini öğrenmeye çalıştığımız bu oyunda bizleri gizemli bir hikaye bekliyor.
Mars'ın yüzeyinde dolaşabileceğimiz bu oyunda çeşitli bulmacalar çözüyoruz, etrafı keşfediyoruz ve hikayeyi ilerletiyoruz. Gerçekçi grafikler ile oluşturulmuş Mars’ı keşfetmek çok keyifli ve tatmin edici.
Deliver Us Mars İndir
Hemen Deliver Us Mars indirin ve kızıl gezegene bir yolculuk yapın. Nefens kesici bir hikayeyi deneyimleyin ve Mars’ı keşfetmeye koyulun.
Deliver Us Mars Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
2023 yılı adeta oyun bombardımanı gibiydi. Pek çok büyük oyun bu yıl içerisinde çıktı ve pek çok oyun gözden kaçtı.
Deliver Us Mars Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel i5-4590 / AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
İlgi çekici bir hikaye
Keşfetme duygusu yoğun bir oyun
Basit ve akıcı oynanış
Grafikler inanılmaz