Mars’a gitmeye hazır mısınız? Deliver Us Mars indirin ve kendinizi benzersiz bir hikayenin içinde bulun.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Frontier Foundry tarafından yayınlanan Deliver Us Mars zengin hikayeye sahip bir bilim kurgu oyunudur. Hikaye ve keşif odaklı bu oyunda kadın bir karakteri yönlendiriyoruz. Etkileyici grafiklere sahip bir yapım olan Deliver Us Mars atmosferi en kuvvetli oyunlardan bir tanesi.

20 yıl önce Mars'a gönderilen ve kaybolan Ares 1 koloni gemisini kurtarma görevini üstlendiğimiz bu oyunda Anna ve Kassandra adlı iki karakteri kontrol ediyoruz. Koloninin neden başarısız olduğunu ve Ares 1'in nasıl bu hale geldiğini öğrenmeye çalıştığımız bu oyunda bizleri gizemli bir hikaye bekliyor.

Mars'ın yüzeyinde dolaşabileceğimiz bu oyunda çeşitli bulmacalar çözüyoruz, etrafı keşfediyoruz ve hikayeyi ilerletiyoruz. Gerçekçi grafikler ile oluşturulmuş Mars’ı keşfetmek çok keyifli ve tatmin edici.

Deliver Us Mars İndir

Hemen Deliver Us Mars indirin ve kızıl gezegene bir yolculuk yapın. Nefens kesici bir hikayeyi deneyimleyin ve Mars’ı keşfetmeye koyulun.

Deliver Us Mars Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel i5-4590 / AMD FX-8350

: Intel i5-4590 / AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390

: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 14 GB kullanılabilir alan