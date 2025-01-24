Demolition Derby 3 APK, 50'den fazla pist ve yıkım haritasını oyunculara sunan bir aksiyon-yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü oyun serisinin devamı olan Demolition Derby 3 APK, oyunculara aksiyon dolu yarışlar sunmaya devam etmektedir. 50'den fazla farklı seviyeyi içerisinde barındıran Demolition Derby 3'te, rakiplerinizi yok etmeye çalışın ve yarışlarda birinci olmaya çalışın.

Çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz bu oyunda, farklı pistlerde yarışabilir ve yıkım haritalarında diğer araçları yok etmeye çalışabilirsiniz. Arabalarınızı daha hızlı ve korunaklı yapmak istiyorsanız, geliştirmeler yapmalı ve performansını yükseltmelisiniz.

Demolition Derby 3 oyunu öne çıkan özellikleri şunlardır:

50'den fazla pist ve yıkım haritası

Aksiyon dolu online yarışlar

Farklı kamera açılarında sürüş desteği

Kapsamlı araç özelleştirmeleri

Günlük ödüller

100 farklı araç

Basit kontroller ve tatmin edici graifkler

İyi tasarlanmış çarpışma animasyonları

100 farklı araç, 50'den fazla pist ve çeşitli yıkım haritalarında ultra eğlenceli dakikalar yaşayabilir ve günlük ödülleri alarak aracınızın geliştirmelerini yapabilirsiniz.

Demolition Derby 3 APK İndir

Demolition Derby 3 APK, basit kontrollere ve grafiklere sahiptir. Her ne kadar oynanış açısından eğlenceli bir yapıda olsa da araç ve ortam modellemeleri açısından ortalama düzeyde bir yapıya sahiptir. Lakin araçların parçalanma ve diğer animasyonları en iyi şekilde tasarlanmıştır.

Farklı kamera açılarında oynama imkanı sunan oyunda, ister araç içinden isterseniz de araç dışından arabalarınızı kontrol edebilirsiniz. Siz de Demolition Derby 3 APK indirin ve online yarışlarda aksiyon dolu anlar yaşayın!