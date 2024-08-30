Device Doctor Simulator 2024, oyunculara kendi teknolojik tamir atölyelerini oluşturmasına imkan tanıyan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknolojik aletleri tamir etmek ister misiniz? Device Doctor Simulator 2024 sayesinde artık siz de bir teknisyen olabilirsiniz. Telefonlar, tabletler, saatler ve aklınıza ne geliyorsa tamir edecek ve işinizi büyüteceksiniz. Her farklı vakada yeni şeyler deneyimleyeceksiniz. Kamera, işlemci, batarya ve farklı sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız.

Gerçekçi tamir senaryolarıyla ön plana çıkan Device Doctor Simulator 2024, tatmin edici grafiklere ve gerçekçi ses efektlerine de ev sahipliği yapıyor. Kendinizi adeta bir işletmede gibi hissedebilir ve ekipmanların her türlüsüne rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bu gerçekçi simülasyon oyunu, aynı zamanda işletmenizin farklı işlerini de size vermektedir. Kendi tamir atölyenizi yönetin, müşterilerin memnuniyetini artırın ve çalışma imkanlarınızı gitgide geliştirin.

Device Doctor Simulator 2024 İndir

Arızları görmek için cihazların içini açın, ekipmanlarla tespit edin ve gerekli işlemleri yapın. Yeni parçalar takın, eski parçaları tamir edin, ekran değişimi yapın veya yazılım güncellemelerini gerçekleştirin.

Siz de Device Doctor Simulator 2024 indirin ve kendi işletmenizi oluşturarak, teknisyenliğe adım atın.

Device Doctor Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri