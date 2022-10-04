Dictators : No Peace
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 482
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici RPN Indie Developer
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Diktatörlüğünü ortaya koymak isteyen oyuncular için diktatör oyunu Dictators: No Peace
Dünya haritası üzerinde seçtiğiniz bir ülkenin diktatörü olduğunuzu düşünün. Seçtiğiniz ülkenin diktatörü oluyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz. Ticaret yapabildiğiniz aynı zamanda diğer ülkeleri işgal edip savaşa bildiğiniz Dictators: No Peace, pek çok kişi tarafından sevilen savaş strateji oyunu konumunda yer alıyor.
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Basit ve eğlenceli askeri bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre olabilir. Öyle ki birçok kullanıcı tam puan vermiş durumda Türkçe dil desteği bulunan ve birçok diğer strateji oyununa göre mobil cihazın dik bir şekilde tutularak oynanan oyun, aynı zamanda internetsiz bir şekilde de oynana bilmektedir
Boş zamanlarınızda eğlenceli bir şeyler oynamak ve vakit öldürmek istiyorsanız bu oyunu bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Önemli kararlara da imza atacağımız oyun da üretim faaliyetlerimizi artırarak ülkenin ekonomisini de iyileştirmeye çalışacağız. Oyunda ayrıca ticaret yaparak kendinizi geliştirebilir ve yükseltebilirsiniz.
Farklı milletlerin ve askeri sınıfların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular basit ve eğlenceli bir oynanışa ek olarak detaylı grafik açıları ile oyuna daha hızlı adapte olabilecekler. Oyuncular yapım içerisinde en sevdikleri ülkenin diktatörü olarak o ülkeyi yönetecek, vatandaşların daha rahat yaşamasını sağlamaya çalışacaklar.
Oyunda Olmasını İstediğimiz Özellikler
- İttifak kurma
- Daha zor olması
- Daha gerçekçi olması
- Para kazanmanın yavaşlaması
Yukarıdaki belirttiğimiz özellikler oyuna güncelleme ile gelirse birçok kişi tarafından sevileceğini düşünüyoruz. Bir diktatör oyununda ittifak kurma gibi özelliklerin olmaması ya da hızlı bir şekilde bitiyor olması oyuncuları biraz hayal kırıklığına uğratmıyor değil.
Tüm zamanların en iyi diktatörü olarak görev alacağımız yapım da gerçek bir başkan olmak için ter dökeceğiz gibi görülüyor.
Cihaz dik bir şekilde oynanabiliyor
İttifak kurma yok
Basit düzeyde
Dictators : No Peace
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 40
- DOSYA BOYUTU 179.50 MB
- Üretici RPN Indie Developer
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Mobil platformda eğlenceli bir diktatör oyunu oynayacağız.
RPN Indie Developer tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Dictators : No Peace simülasyon oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapımda oyuncular en sevdikleri ülkenin diktatör başkanı olacak ve o ülkeyi yöneterek refaha kavuşturmaya çalışacaklar.
Hem basit hem de komik bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan oyun içerisinde dünyanın farklı ülkeleri ile de etkileşime girecek çeşitli ekonomik faaliyetler de bulunacağız.
Tüm zamanların en iyi diktatörü olmaya çalışacağımız yapım da oyuncular farklı kararlara da imza atabilecekler. Örneğin ülke ekonomisi için altın rezervleri açabilecek ve altınlar ile ekonomiye katkıda bulunabilecekler.
Yapım 4.3 olarak değerlendirilirken 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanıyor.