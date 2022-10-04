Diktatörlüğünü ortaya koymak isteyen oyuncular için diktatör oyunu Dictators: No Peace

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya haritası üzerinde seçtiğiniz bir ülkenin diktatörü olduğunuzu düşünün. Seçtiğiniz ülkenin diktatörü oluyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz. Ticaret yapabildiğiniz aynı zamanda diğer ülkeleri işgal edip savaşa bildiğiniz Dictators: No Peace, pek çok kişi tarafından sevilen savaş strateji oyunu konumunda yer alıyor.

Dictators: No Peace İndir

Basit ve eğlenceli askeri bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre olabilir. Öyle ki birçok kullanıcı tam puan vermiş durumda Türkçe dil desteği bulunan ve birçok diğer strateji oyununa göre mobil cihazın dik bir şekilde tutularak oynanan oyun, aynı zamanda internetsiz bir şekilde de oynana bilmektedir

Boş zamanlarınızda eğlenceli bir şeyler oynamak ve vakit öldürmek istiyorsanız bu oyunu bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Önemli kararlara da imza atacağımız oyun da üretim faaliyetlerimizi artırarak ülkenin ekonomisini de iyileştirmeye çalışacağız. Oyunda ayrıca ticaret yaparak kendinizi geliştirebilir ve yükseltebilirsiniz.

Farklı milletlerin ve askeri sınıfların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular basit ve eğlenceli bir oynanışa ek olarak detaylı grafik açıları ile oyuna daha hızlı adapte olabilecekler. Oyuncular yapım içerisinde en sevdikleri ülkenin diktatörü olarak o ülkeyi yönetecek, vatandaşların daha rahat yaşamasını sağlamaya çalışacaklar.

Oyunda Olmasını İstediğimiz Özellikler

İttifak kurma

Daha zor olması

Daha gerçekçi olması

Para kazanmanın yavaşlaması

Yukarıdaki belirttiğimiz özellikler oyuna güncelleme ile gelirse birçok kişi tarafından sevileceğini düşünüyoruz. Bir diktatör oyununda ittifak kurma gibi özelliklerin olmaması ya da hızlı bir şekilde bitiyor olması oyuncuları biraz hayal kırıklığına uğratmıyor değil.

Tüm zamanların en iyi diktatörü olarak görev alacağımız yapım da gerçek bir başkan olmak için ter dökeceğiz gibi görülüyor.