Digging a Hole Simulator APK, bahçenizdeki kalıntıları ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bahçenizin altındaki gizemi ortaya çıkarmak için delik kazdığınız Digging a Hole Simulator APK, eğlenceli oynanışı ve içerikleriyle ön plana çıkıyor. Aletlerinizi kullanarak toprağın katmanlarını kazmaya başlayın ve antik kalıntılardan gizli hazinelere kadar her şeyi ortaya çıkarın.

Ne kadar derine inerseniz, o kadar çok şeyi ortaya çıkarmış olacaksınız. Gizli kalıntılar, eserler, altınlar ve çeşitli sırları içerisinde barındıran bu deliklerde, temel malzemelerinizi kullanarak işlemlerinize başlayabilirsiniz. Gittikçe aletlerinizi yükseltin ve daha derine inmeye çalışın.

Digging a Hole Simulator APK İndir

Basit oynanışıyla ön plana çıkan Digging a Hole Simulator APK, günlük görevleri ve ödülleri oyunculara sunuyor. Nadir öğeler ve ödüller kazanmak istiyorsanız, aldığınız tüm görevleri tamamlayabilirsiniz.

Yeni görevlerinizi gün gün takip ederek, farklı kazı çalışmalarına imza atabilirsiniz. Hikayenin tamamını ortaya çıkarmak ve bu hazinelerin neden sadece sizin bahçenizde olduğunu bulmak için kazmaya devam edin.

Eğer simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Digging a Hole Simulator APK indirin ve bahçenizdeki sırları çözün!

Digging a Hole Simulator Oyunu Özellikleri