Çeşitli oyun modları ve araç özelleştirmeleriyle birlikte karşımıza çıkan Doğan Simülatör 2 APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen Doğan Simülatör 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gerçekçi araba simülasyonudur. Diğer araba oyunlarına kıyasla bu oyunda, tek bir arabayı konu alıyoruz ve özelleştiriyoruz. Bu araba ise Ülkemizde de çokça ilgi gören Doğan'dır. Aracınızı istediğiniz gibi özelleştirin, çeşitli oyun modlarına erişin ve açık dünyada gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın.

Şehirde aracınızla birlikte dolaşabilirsiniz. Dinamik hava koşulları sayesinde, hem kontrol hem de grafik açısından gerçekçi bir havaya kapılabilirsiniz. Serbest sürüş, çeşitli yarışlar, görevler ve daha birçok oyun modu arasından da seçiminizi yaparak keyifli simülasyon deneyiminize ilk adımı atabilirsiniz.

Doğan Simülatör 2 Oyna

Aracınızı hayalinizdeki gibi özelleştirebilir ve görünümünü ayarlayabilirsiniz. Binlerce kombinasyon arasından en beğendiğinizi seçin ve aracınızı eşsiz hale getirin.

Girdiğiniz yarışlarda arkadaşlarınızla birlikte rekabet ederek, oyunun liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabilirsiniz. Akıllı telefonlarınızda keyifli bir deneyim yaşayacağınız Doğan Simülatör 2 APK'yı indirin ve siz de aracınızı istediğiniz gibi özelleştirin.

Doğan Simülatör 2 Oyunu Öne Çıkan Özellikleri Neler?