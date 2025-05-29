DogGO APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz.

Volkan Yılmaz - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DogGO uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz. Evinizde köpek besliyorsanız ve yoğunluk-yorgunluk vb. durumlardan dolayı köpeğinizi gezdiremiyorsanız, DogGO uygulaması üzerinden bu hizmeti alabiliyorsunuz.

Büyük bir titizlikle seçilen DogGO Walker’ları sizlere sunan bu uygulamada, önceden rezervasyon yaptırarak köpeğinizin gezdirilmesini sağlayabilirsiniz.

Türkiye'de hizmet veren DogGO uygulamasında, köpek sahibi herkes kaydolarak köpek gezdirme hizmeti alabiliyorlar. Köpeğinizi emanet ettikten sonra uygulama üzerinden GPS takibi yapabilmenize de olanak tanıyor.

DogGO APK İndir

anlık fotoğraf da talep edebiliyorsunuz. Yürüyüşün ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, köpeğinizin yürüdüğü mesafeyi, hava durumunu, köpeğinizin nereye kaç defa tuvaletini yaptığını görebileceğiniz DogGO uygulamasında, ödemelerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Eğer siz de müsait olmadığınız zamanlarda köpek gezdirme hizmetinden faydalanmak istiyorsanız, DogGO APK uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DogGO Uygulaması Özellikleri