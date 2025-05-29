DogGO APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15
- DOSYA BOYUTU 48 MB
- Üretici DogGO App
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DogGO APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz.
DogGO uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz. Evinizde köpek besliyorsanız ve yoğunluk-yorgunluk vb. durumlardan dolayı köpeğinizi gezdiremiyorsanız, DogGO uygulaması üzerinden bu hizmeti alabiliyorsunuz.
Büyük bir titizlikle seçilen DogGO Walker’ları sizlere sunan bu uygulamada, önceden rezervasyon yaptırarak köpeğinizin gezdirilmesini sağlayabilirsiniz.
Türkiye'de hizmet veren DogGO uygulamasında, köpek sahibi herkes kaydolarak köpek gezdirme hizmeti alabiliyorlar. Köpeğinizi emanet ettikten sonra uygulama üzerinden GPS takibi yapabilmenize de olanak tanıyor.
DogGO APK İndir
anlık fotoğraf da talep edebiliyorsunuz. Yürüyüşün ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, köpeğinizin yürüdüğü mesafeyi, hava durumunu, köpeğinizin nereye kaç defa tuvaletini yaptığını görebileceğiniz DogGO uygulamasında, ödemelerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.
Eğer siz de müsait olmadığınız zamanlarda köpek gezdirme hizmetinden faydalanmak istiyorsanız, DogGO APK uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
DogGO Uygulaması Özellikleri
- Profeesyonel köpek gezdirme desteği
- Gezdirme ve bakım işlemleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Haritadan takip etme
- Köpek için mükemmel güvenlik önlemleri
DogGO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1
- DOSYA BOYUTU 59 MB
- Üretici DogGO App
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Köpeğinizi gezdirecek vaktiniz yoksa, DogGO uygulaması üzerinden köpek gezdirme hizmeti satın alabilirsiniz.
Müsait olmadığınız zamanlarda köpeğinizi gezdirecek birilerini arıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza DogGO uygulamasını indirebilirsiniz. İşten, okuldan vb. yorgun döndüyseniz ve küçük dostunuzu gezdirecek zaman bulamıyorsanız, DogGO uygulaması ile köpek gezdirme hizmeti satın alabilirsiniz.
Özenle seçilen kişilerden oluşan DogGO Walker ekibi, çeşitli durumlardan dolayı köpeklerini gezdirmeye çıkamayan kullanıcıların imdadına koşuyor ve belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti sağlıyorlar.
DogGo İndir
Uygulama üzerinden seçeceğiniz DogGO Walker, belirlediğiniz süre boyunca köpeğinizi güvenle gezdirip tekrar size teslim ediyor. Uygulama üzerinden GPS takibi yapabileceğiniz ve dilerseniz fotoğraf talep edebileceğiniz DogGO uygulamasında köpeğiniz ne kadar yürümüş, nereye kaç defa tuvaletini yapmış, yürüyüş ne zaman başlayıp ne zaman bitmiş veya hava durumu nasıl gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Dilerseniz aylık paket satın alarak hep aynı kişiyle çalışma fırsatı bulabileceğiniz DogGO uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.