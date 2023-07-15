Vahşi zombilere karşı savaş verip hayatta kalmaya çalıştığınız Doomsday: Last Survivors, bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Doomsday: Last Survivors'da, bir zombi virüsü ile karşı karşıya kalan dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Doomsday, çok oyunculu rekabetçi modunu da içerisinde barındırıyor.

Zombilerin arasında heyecan dolu savaşlar verdiğimiz bu oyunda, hem kendi canımızı kurtarmak, hem de dünyanın kötü bir hal almasını önlemek için mücadele veriyoruz. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunu, iOS, Android ve PC platformlarında oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun mobil tarafı da oldukça popüler bir şekilde yoluna devam ediyor.

Doomsday: Last Survivors İndir

IGG.COM tarafından geliştirilen Doomsday: Last Survivors, içerisinde bir çok mod bulunduran kıyamet sonrası zombi tabanlı bir strateji MMO oyunudur. Keşif, kule savunması, kaynak yönetimi ve daha fazlasını bulunduran pek çok içeriği bünyesinde bulunduruyor.

İnsanlığın geleceği için savaştığınız bu oyunda, bir lider olarak hayatta kalan arkadaşlarınıza sığınak inşa edebiliyorsunuz. Saldırı yapmak için bir barınak oluşturmanız gerekiyor. Ve hemen ardından vahşi zombiler ve bazı insan işgalcilerine karşı savaş vermek zorunda kalıyorsunuz. Barınaklarınızı oluşturduktan sonra, etrafınızda bulunan kaynakları yağmalamak ve diğer oyuncuların üslerine baskın yapmak zorundasınız. Eğer siz yapmazsanız muhakkak onlar size baskın yapacaklardır.

Hayatta kalmak için stratejinizi iyi oluşturmak zorundasınız. Bulabildiğiniz ve yağmaladığınız her şeyi kullanmalısınız. Oyunda kendi yetenekleri olan farklı farklı sınıflar bulunuyor. Bir komutan olarak sınıflarınızı eğitmek ve savaşa en iyi şekilde hazırlanmak zorundasınız. Evet, ücretsiz bir şekilde oynayıp, ayrıca Türkçe dil desteğini ile çok da yabancılık çekmeyeceğiniz Doomsday: Last Survivors indirin ve kanlı zombilere karşı hayatta kalın.

Doomsday: Last Survivors Sistem Gereksinimleri