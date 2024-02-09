Çizim ve yaratıcılık becerisi gerektiren Draw To Crash APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bravestars Casual tarafından geliştirilen Draw To Crash APK, çizgiler oluşturarak çürük yumurtaları kırdığınız bir bulmaca oyunudur. Tüm yumurtaları parçalamak için eşsiz çizgiler oluşturun ve beyninizi kullanın. Oyunu eğlenceli kılan taraflardan biri ise, her bir seviyeyi geçmek için tek bir çözüm yolu olmamasıdır. çözümünüz başka bir oyuncudan farklı olabilir. Bu özellik, oyunda yaratıcılığınızı kullanmanız için harika bir fırsattır.

Muhteşem zekanızı ve yaratıcılığınızı kullanarak sorunların üstesinden gelin. Tüm bu çürük yumurtaları parçalamak ve seviyeleri kolayca atlamak için mantığınızı fazlasıyla kullanmanız gerektiğini zaten söylemiştik. Her karalamanın ve çizginin büyük bir başarıya yol açabileceği Draw To Crash: Smash Angry Egg'de, büyüleyici mantık bulmacaları dünyasına dalın!

Draw To Crash: Smash Angry Egg İndir

Oyunun diğer bir heyecanlı tarafı da, ilerlediğinizde karşınıza çıkan zorlu seviyelerdir. İlerledikçe bulmacalar daha zorlu hale gelir ve yumurtlara fazlalaşır. Bu zorluk parçalamakla ilgili değil, beyninizi kullanmak ve stratejik olmakla da doğru orantılıdır.

Siz de bu tarz zihinsel oyunlardan zevk alıyorsanız, Draw To Crash APK indirin ve bu eşsiz maceraya katılarak keyifli bir bulmaca deneyimi yaşayın. Bu üstün mantık bulmacası deneyiminde çizin, parçalayın ve yaratıcılığınızı ortaya koyun.

Bugün kaç tane çürük yumurtayı parçalayabilirsin?

Draw To Crash: Smash Angry Egg Oyunu Özellikleri