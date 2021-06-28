Drawboard PDF
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.22 MB
- Üretici Drawboard
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Drawboard PDF, ücretsiz PDF okuyucu, PDF düzenleme, PDF imzalama programı.
Drawboard PDF, Windows 10 bilgisayar kullanıcıları için ücretsiz PDF okuyucu, PDF düzenleme programı. Doğal kalem mürekkebi, benzersiz sezgisel ve kolay kullanıcı arayüzü, kalem ve dokunmatik uyumluluğu ve etkileyici bir dizi işaretleme ve yazı inceleme araçlarıyla ünlü.
Drawboard PDF İndir
- Kalem veya dijital kalem kullanarak pürüzsüz ve doğal mürekkep, gerçek mürekkep hissi verir. Kontur, basınç duyarlılığı ve renk ayarlarını özelleştirin.
- Herhangi bir PDF’e açıklama eklemek için dijital kalemi/kalemi kullanma ve parmakla dokunma arasında geçiş yapın.
- Yazı inceleme işaretlemesi - elle serbest vurgulayıcı, metin vurgulayıcı, altını çizme, üstünü çizme
- PDF’e şekiller ekleyin - Bulanıklaştırma, dikdörtgen, elips, çizgi, ok, çokgen ve devamlı çizgi. Ayrıca PDF’lere görseller ve kamera fotoğrafları ekleyin.
- İmzalar, notlar, resimler ve metin ekleyin.
- Farklı boyut, renk, yön ve sayfa sayısına sahip yeni boş PDF belgeleri oluşturun. PDF sayfaları ekleyin, döndürün ve silin. PDF yer imleri, PDF yazdırma, PDF arama, biçimlendirme geçmişi ve PDF paylaşma
- Birden fazla büyük ve karmaşık PDF belgesini aynı anda açın, okuyun, işaretleyin ve kaydedin.
- PDF’leri düzenleyin, yazın, not ekleyin, mürekkepleyin ve çizin.
- PDF’de ek açıklama renklerini, genişliklerini, opaklıkları vb. özelleştirin ve düzenleyin.
- Karanlık mod da dahil çeşitli belge düzeni ve görünüm modları
Drawboard PDF Pro sürüm ayrıca şu araç setlerini içerir:
- Belge oluşturucu - PDF belgelerini birleştirin, yeniden sıralayın ve düzenleyin.
- Kalibre edilen açıklama - Belgenizi ölçeklendirmek ve doğrusal ve alan ölçümleri eklemek için kalibre edin.
- İletki - Ölçün ve hassas açılarda mürekkebi yönetin. Surface Dial ile uyumluluk
- Izgara ve çizgi şablonları ve bindirmeler - İşaretlemelerinizi öne çıkarmak için bir dizi ızgara ve çizgi arasından seçim yapın.
- Mühendislik çizgi stilleri - PDF’lerinizde noktalı ve kesikli çizgiler oluşturun.