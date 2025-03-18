DriveCSX APK, oyunculara yüksek gerçekçilik sunan bir otomobil simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultra kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak oyunculara sunulan DriveCSX APK, birçok içeriği yüksek gerçekçilikle içerisinde barındırmaktadır. Araç özelleştirmeleri, kaza simülasyonu, yarışlar, açık dünya sürüş modu, araç limit testler ve daha birçok özelliği oyunculara sunuyor.

60'dan fazla otomobile ev sahipliği yapan DriveCSX APK, kamyonlardan spor arabalara kadar her türlü aracı içerisinde barındırmaktadır. Ralli araçlarıyla yarışlara katılabilir, spor araçlarla açık dünyada dolaşabilir veya zorlu yollarda daha büyük araçları kullanabilirsiniz.

Yüksek gerçekçiliği her yönden sunan DriveCSX oyunu, realistik fizik yapısıyla da ön plana çıkmaktadır. Tüm kontrollerinizde, araç hareketlerinde ve neredeyse her yerde oyunun fizik yapısındaki gerçekçiliği hissedebilirsiniz.

DriveCSX APK İndir

Ekranda bulunan kapsamlı kontrol seçenekleriyle birlikte araçlarınızı yönetebilirsiniz. Gaz, fren ve yön tuşlarının haricinde, kamera açılarını ayarlayabilir, aracınızı çalıştırabilir ve çeşitli araç özelliklerini aktifleştirebilirsiniz.

DriveCSX APK'nın en göze çarpan modlarından birisi, kaza simülasyonu modudur. Arabalarınızı en gerçekçi bir şekilde kaza anında simüle edebilir ve x-ray özelliğini kullanarak aracınızın iç kısmını da görüntüleyebilirsiniz.

Arabalarınızı en optimize ve en güçlü hale getirmek istiyorsanız, performans geliştirmelerini yapabilir ve yarışlarda iyi performans gösterebilirsiniz. Araçlarınızı özelleştirdikten sonra tek yapmanız gereken, test modunda test etmek ve yarışlardan önce en iyi hale getirmektir.

DriveCSX Araba Simülatörü, oyunculara kontrolcü desteği sunarak telefonunuzdaki kontrollerin dışına çıkmanıza olanak tanıyor. Siz de DriveCSX APK indirin ve mobil cihazlardaki en kapsamlı otomobil simülasyonlarından birini deneyimleyin!