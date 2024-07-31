DriverHub, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir sürücü indirme ve güncelleme programıdır.

Berkcan Aktürk - 29 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarınız için sürücü yükleme programı olarak çalışan DriverHub, kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz programda, sürücülerinizi güncelleyebilir, eksik olan sürücülerinizi yükleyebilir veya bilgisayarlarınız için gerekli olan programlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

DriverHub'ı indirdikten sonra yapacağınız işlemler çok basittir. Kullanıcı dostu arayüzü ve Türkçe dil desteği sayesinde işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bilgisayarlarınızda mevcut olmayan veya güncel şekilde bulunmayan sürücüleriniz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, tek bir tuşla tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Tarama ve sürücü araştırma işlemi bittikten sonra karşınıza bazı eksik olan sürücü seçenekleri çıkacaktır. Örnek olarak; yazıcı, modem, USB , depolama, ses ve aklınıza gelebilecek her türlü aygıtı teker teker veya hepsini bir anda yükleyebilirsiniz.

DriverHub İndir

Tabii ki, yükleme kısmında da karşılaştığımız pek çok seçenek bulunmaktadır. Farklı özelliklerin yanı sıra indirme işlemlerinizi yaparken eğer DriverHub Pro aboneliğine sahipseniz, "Yüklemelerinizi daha hızlı yapabilir, güncellemeleri planlayabilir, sürücülerinizi yedekleyebilir, öncelikli sürücüleri indirebilir, sürücü indirme geçmişinize erişebilir veya çeşitli promosyonlardan yararlanabilirsiniz."

Windows'un eksik veya sizde bulunmayan sürücülerini rahatlıkla yükleyebildiğiniz DriverHub'ı indirin ve siz de bilgisayarlarınızı hem daha hızlı hem de daha kullanışlı hale getirin.

DriverHub - Sürücü İndirme Programı Özellikleri