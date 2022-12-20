Drivers Jobs Online Simulator APK, birçok araç çeşidi kullanabileceğiniz bir araç sürme simülasyonudur.

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok araç sürme oyunu bulunmakta. Özellikle mobil camiada büyük bir kitlesi olan araç sürme oyunları birçok kategoride de ayrılmış durumda. Drivers Jobs Online Simulator APK ise tüm bu araç sürme oyunlarını bir platformda toplamış durumdadır.

Drivers Jobs Online Simulator APK İndir

İster arkadaşlarınızla çevrim içi oynabileceğiniz ister ise tek başınıza gezintiler yapabileceğiniz Drivers Jobs Online Simulator APK binlerce kişi tarafından severek oynanmaktadır. Birçok oyunu içinde bulunduran Drivers Jobs Online Simulator ister kargo şirketi ile çalışmanızı isterseniz de otobüs şöförü olmanıza olanak tanıyor.

Drivers Jobs Online Simulator APK indirin ve maceraya siz de ortak olun. Otobüs şöförü olmaktan sıkıldınız mı? O halde kamyon şöförü olup taşımacılık yapmaya ne dersin ya da yarışlara katılıp pistin tozunu atmaya.

Birçok seçenek karşında seni bekliyor aracını değiştir ve göreve başla. Yolcular ve arkadaşlar ile online ortamda deneyimler kazanmak ve eğlenmek istiyorsan Drivers Jobs Online Simulator APK indirebilirsin.

Drivers Jobs Online Simulator APK Özellikleri

Otobüs şöförü olma

Kamyon sürebilme

Kargo taşıyabilme

Yarışlara katılma

Arkadaşlar ile araç sürme