Düdüğüm, enkaz ya da acil durumlarda düdük sesiyle afetzedenin yerinin bulunmasına destek olabilecek bir uygulamadır.

Yusuf Ekrem - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Düdüğüm uygulaması yüksek sesli düdük sesi çıkarmasıyla öne çıkıyor. Doğal afet yaşanan bölgelerde GSM operatörlerinin çekmemesi sebebiyle buna benzer pek çok uygulamanın önemi arttı. Açıldığında telefonun sesini otomatik olarak en yüksek seviyeye alan uygulama, özellikle enkaz altında kalan kişilerin hayatı için önem arz ediyor. Düdüğüm, deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz bu acı günlerde afetzedelere ulaşmada yardımcı olabilecek özelliklere sahip.



Düdüğüm Uygulaması İndir

Doğal afetler her an herkesin başına gelebilir. Son günlerde yaşadığımız deprem felaketi bunu açıkça gösterdi. Böyle zamanlarda telefonumuzda yüklü olan bazı uygulamalar umut ışığı olabilir. GSM hatlarının kesildiği nefes almanın bile çok zor olduğu göçüklerde arama kurtarma ekiplerine seslenmek büyük önem arz ediyor.

Düdüğüm açıldığında cihazın sesini en yükseğe alarak düdük sesi çıkarmaya başlar. Bu ses afetzedenin yerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Afet zamanında haberleşme için önceden belirlenen iki numaraya SMS gönderen uygulama, böylece göçük altındaki kişinin konumunu paylaşmış olur. SMS gönderilen kişi “Yardım Et” seçeneğine bakarak afetzedenin enlem ve boylam olarak konumunu görür.

Düdüğüm açıldığı anda sesi en yüksek seviyeye alır. Kesintisiz düdük sesi yayılırken telefonun şarjının bitmemesi için ekran parlaklığını kısar. Yurt içi veya yurt dışı tüm numaralara GPS göndermesi, hızlı çalışması ve şarj dostu olması Düdüğüm’ü öne çıkarıyor.

