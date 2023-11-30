Ödüllü strateji ve masa oyunu olan Dune: Imperium, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz çevrimiçi sürümüyle karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aslında bir masa oyununun PC versiyonu olan Dune: Imperium, Dune evrenini ve strateji masa oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir deneyim sunuyor. Masa oyununun çevrimiçi versiyonu olan bu oyunda, bir lider olarak hünerlerinizi sergileyin ve başarılar kazanın. Zorlu yapay zekaya karşı dikkatli olmalısınız. Çünkü, oyunun içerisindeki yapay zeka size hiç acımayacaktır.

Dune: Imperium'da, stratejinizi hiç olmadığı kadar iyi oluşturmalısınız. Nasıl davranacağınızı önceden belirlemeli ve savaşlara karşı dikkatli olmalısınız. Siyasi müttefikler mi arayacaksınız yoksa askeri gücünüze mi güveneceksiniz? Tüm bunların hepsi sizin elinizde. Kartları alın ve Dune evrenine giriş yapın.

Dune: Imperium İndir

Bir lider rolünü üsteneceksiniz. Amacınız, Arrakis gezegeninin size sunduğu olanakları kontrol etmek ve on turluk bu macerayı başarıyla atlatmak olacaktır. Her turda destenizden beş adet kart çekeceksiniz. Oyun boyunca da zaman zaman yeni kartlar elinize geçecek. Kartlarınızı en doğru şekilde kullanın ve Arrakis gezegeninin hakimi olun.

Siz de Dune: Imperium indirerek, bu masa oyununun PC versiyonunu deneyimleyebilirsiniz. Masa oyununu almadan önce bilgisayarlarınızda deneyimleyin ve eğer severseniz gerçek oyunu da satın alabilirsiniz.

Dune: Imperium Sistem Gereksinimleri