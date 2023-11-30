Dune: Imperium
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Dire Wolf Digital
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Ödüllü strateji ve masa oyunu olan Dune: Imperium, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz çevrimiçi sürümüyle karşımıza çıkıyor.
Aslında bir masa oyununun PC versiyonu olan Dune: Imperium, Dune evrenini ve strateji masa oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir deneyim sunuyor. Masa oyununun çevrimiçi versiyonu olan bu oyunda, bir lider olarak hünerlerinizi sergileyin ve başarılar kazanın. Zorlu yapay zekaya karşı dikkatli olmalısınız. Çünkü, oyunun içerisindeki yapay zeka size hiç acımayacaktır.
Dune: Imperium'da, stratejinizi hiç olmadığı kadar iyi oluşturmalısınız. Nasıl davranacağınızı önceden belirlemeli ve savaşlara karşı dikkatli olmalısınız. Siyasi müttefikler mi arayacaksınız yoksa askeri gücünüze mi güveneceksiniz? Tüm bunların hepsi sizin elinizde. Kartları alın ve Dune evrenine giriş yapın.
Dune: Imperium İndir
Bir lider rolünü üsteneceksiniz. Amacınız, Arrakis gezegeninin size sunduğu olanakları kontrol etmek ve on turluk bu macerayı başarıyla atlatmak olacaktır. Her turda destenizden beş adet kart çekeceksiniz. Oyun boyunca da zaman zaman yeni kartlar elinize geçecek. Kartlarınızı en doğru şekilde kullanın ve Arrakis gezegeninin hakimi olun.
Siz de Dune: Imperium indirerek, bu masa oyununun PC versiyonunu deneyimleyebilirsiniz. Masa oyununu almadan önce bilgisayarlarınızda deneyimleyin ve eğer severseniz gerçek oyunu da satın alabilirsiniz.
Dune: Imperium Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümü)
- İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen 3 2200G
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 2000 grafik kartı veya Vega 8 grafik kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan