Çok eski ve efsanevi bir oyun olan Dwarf Fortress’ın yenilenmiş sürümü artık Steam’de! Hemen indirin.

Kemal Tavus - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir video oyunu efsanesi olan Dwarf Fortress simülasyon oyunlarının adeta atası konumunda bir yapımdır. 2002’den beri geliştirilen bu oyun dünyanın en karmaşık oyunlarından bir tanesidir. 2006’da ilk kez yayınlanan bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok gibidir.

Bir grup cüceyi kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız bir cüce üssü oluşturmak ve hayatta kalmaktır. Prosedürel oluşturulan bu dünyada kaynak yönetimi yapmak çok önemlidir. Öğrenmesi ve ustalaşması aşırı zor olan bu oyun kelimenin tam anlamıyla bir simülasyon oyunudur. Hatta gelmiş geçmiş en iyi simülasyon oyunlarının başında yer alır.

Pek çok simülasyon oyununa ilham kaynağı olan Dwarf Fortress piksellerle oluşturulmuş benzersiz bir simülasyon deneyimini sizlere sunar.

Dwarf Fortress’ın Steam versiyonu eski versiyona göre çok daha iyi durumda. Artık oyun çok daha iyi gözüküyor. Oyun içi öğrenme bölümlerinin de eklendiği bu versiyon günümüz standartlarına göre daha modern bir oyun olmuş

Dwarf Fortress İndir

Hemen Dwarf Fortress indirin ve dünyanın en zor oyunlarından birini deneyimleyin. Cüceleri kontrol ederek kendinize bir kale inşa edin ve hayatta kalın.

Dwarf Fortress Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : XP SP3 ya da sonrası

: XP SP3 ya da sonrası İşlemci : Dual Core CPU - 2.4GHz+

: Dual Core CPU - 2.4GHz+ Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT

: 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT Depolama: 500 MB kullanılabilir alan