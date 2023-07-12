Dwarf Fortress
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500.00 MB
- Üretici Bay 12 Games
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Çok eski ve efsanevi bir oyun olan Dwarf Fortress’ın yenilenmiş sürümü artık Steam’de! Hemen indirin.
Bir video oyunu efsanesi olan Dwarf Fortress simülasyon oyunlarının adeta atası konumunda bir yapımdır. 2002’den beri geliştirilen bu oyun dünyanın en karmaşık oyunlarından bir tanesidir. 2006’da ilk kez yayınlanan bu oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok gibidir.
Bir grup cüceyi kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız bir cüce üssü oluşturmak ve hayatta kalmaktır. Prosedürel oluşturulan bu dünyada kaynak yönetimi yapmak çok önemlidir. Öğrenmesi ve ustalaşması aşırı zor olan bu oyun kelimenin tam anlamıyla bir simülasyon oyunudur. Hatta gelmiş geçmiş en iyi simülasyon oyunlarının başında yer alır.
Pek çok simülasyon oyununa ilham kaynağı olan Dwarf Fortress piksellerle oluşturulmuş benzersiz bir simülasyon deneyimini sizlere sunar.
Dwarf Fortress’ın Steam versiyonu eski versiyona göre çok daha iyi durumda. Artık oyun çok daha iyi gözüküyor. Oyun içi öğrenme bölümlerinin de eklendiği bu versiyon günümüz standartlarına göre daha modern bir oyun olmuş
Dwarf Fortress İndir
Hemen Dwarf Fortress indirin ve dünyanın en zor oyunlarından birini deneyimleyin. Cüceleri kontrol ederek kendinize bir kale inşa edin ve hayatta kalın.
Dwarf Fortress Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: XP SP3 ya da sonrası
- İşlemci: Dual Core CPU - 2.4GHz+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Benzersiz bir simülasyon deneyimi
Uzun süreli oynanış
Oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok
Çok düşük hatta eski sistemlerde bile sorunsuzca çalışabilir
Aşırı zor
Görsel olarak pek ilgi çekici değil