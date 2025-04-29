ebebek APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.

Elifcan Mehekli Çakmak - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ebebek APK, 2001 yılında kurulmuş, anne baba adaylarına ve anne babalara hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmet vermeye başlamış güzel bir websitesidir. Websitesinin kuruluş sebepleri bebek bekleyen ve bebeklerini bilinçli bir şekilde büyütmek isteyen anne babalara ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sunmak ve onlara yardımcı olmaktı.

Daha sonra bebek ürünleri alışverişi konusuna da el atan ebebek, Türkiye'nin ilk online bebek alışverişi mağazası olmuştur. Şimdi ebebek'in artık bir de mobil uygulaması bulunuyor. Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

ebebek APK İndir

Uygulama ile anne ve bebeğin doğum öncesinden başlayarak 4 yaşına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri sizlere sunuyor. Uygulamada bebek arabası, oto koltuğu, mama sandalyesi, giyip, yatak, bebek bezi gibi aklınıza gelebilecek her türlü ürünü bulabilirsiniz.

Ayrıca uygulamada bulunan barkod okuyucu ile aradığınız ürünü kolayca bulabilir ve satın alabilirsiniz. Yine siparişlerinizi kontrol edebilir, müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilir, en yakın mağazaları görebilirsiniz.

Siz de ebebek APK indirin ve bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi tek bir uygulamadan satın alın!