ebebek APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,300
- DOSYA BOYUTU 75 MB
- Üretici e-bebek
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ebebek APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.
ebebek APK, 2001 yılında kurulmuş, anne baba adaylarına ve anne babalara hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmet vermeye başlamış güzel bir websitesidir. Websitesinin kuruluş sebepleri bebek bekleyen ve bebeklerini bilinçli bir şekilde büyütmek isteyen anne babalara ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sunmak ve onlara yardımcı olmaktı.
Daha sonra bebek ürünleri alışverişi konusuna da el atan ebebek, Türkiye'nin ilk online bebek alışverişi mağazası olmuştur. Şimdi ebebek'in artık bir de mobil uygulaması bulunuyor. Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
ebebek APK İndir
Uygulama ile anne ve bebeğin doğum öncesinden başlayarak 4 yaşına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri sizlere sunuyor. Uygulamada bebek arabası, oto koltuğu, mama sandalyesi, giyip, yatak, bebek bezi gibi aklınıza gelebilecek her türlü ürünü bulabilirsiniz.
Ayrıca uygulamada bulunan barkod okuyucu ile aradığınız ürünü kolayca bulabilir ve satın alabilirsiniz. Yine siparişlerinizi kontrol edebilir, müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilir, en yakın mağazaları görebilirsiniz.
Siz de ebebek APK indirin ve bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi tek bir uygulamadan satın alın!
ebebek
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 166
- DOSYA BOYUTU 101 MB
- Üretici e-bebek
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ebebek, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bebekler için bir alışveriş uygulamasıdır.
ebebek, popüler bebek ürünleri mağazasının iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz mobil uygulamasıdır. 2001'den beri hizmet veren bir platform olan ebebek websitesinin artık hem Android hem de iOS uygulamaları mevcut.
Bildiğiniz gibi ebebek çok uzun yıllardır anne babaların ve anne baba adaylarının, bebek bekleyenlerin ve bebek sahibi olmak isteyenlerin, bebeklerini doğru bir şekilde büyütmek isteyenlern başvurabileceği bir kaynak olarak çalışıyor.
Aynı zamanda Türkiye'nin bebek ürünleri satan ilk online alışveriş mağazası olan ebebek uygulaması ile bebek arabası, mama, bez, yatak, oto koltuğu gibi aklınıza gelebilecek her türlü ürünü bulabilir ve satın alabilirsiniz.
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Teknoloji hayatımızın her alanını olduğu gibi, çocuklarımızla ve hatta bebeklerimizle olan ilişkilerimizi de kolaylaştırmaya başladı. Öyle ki, artık bebekler neredeyse doğar doğmaz telefonlarla oynamaya başlayacaklar.
ebebek İndir
Yine barkod okuyucu sayesinde aradığınız ürünü kolayca bulabilir, siparişlerinizi kontrol edebilir, en yakın mağazayı görebilir ve müşteri temsilcileriyle görüşebilirsiniz. Siz de anne baba olmaya adaysanız ebebek'in uygulamasını denemenizi tavsiye ederim.
Kullanıcı dostu arayüz sayesinde, aradığınız her şeyi bulabilir ve bebeğinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.