Emirates APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7
- DOSYA BOYUTU 66 MB
- Üretici Emirates Airline
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150'den fazla noktaya uçuşu bulunan Emirates uygulamasıyla hızlı ve kolay bir şekilde uçak bileti satın alabilirsiniz.
Emirates Havayolları’nın resmi uygulaması Emirates APK ile Android cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz. Dubai merkezli havayolu şirketi olan Emirates, dünya çapında 150’yi aşkın noktaya uçuş imkanı sunuyor.
Rezervasyon işlemlerinin yanında online check-in, koltuk seçimi, özel şoför hizmeti gibi işlemlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz uygulamada uçuştan önce havalimanında sıra beklemeden online check-in yapabiliyor ve biniş kartınızı indirebiliyorsunuz.
Biniş kartınızı SMS veya e-posta adresinize de gönderebileceğiniz uygulama, internet bağlantısı olmadan da bilgilerinizi görüntüleme imkanı sunuyor.
Emirates APK İndir
Check-in bilgileri, biniş kapısı, bagaj numarası ve benzer bilgileri anlık olarak cihazınıza gönderen Emirates uygulamasında, bu bildirimleri ayarlayabilmeniz de mümkün. Her uçuşunuzdan puan kazanabileceğiniz ve bunları biriktirerek avantajlı fiyatlardan faydalanabileceğiniz Skywards hesabınızı da yönetme imkanı da sunan Emirates uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Emirates Uygulaması özellikleri
- 150’yi aşkın noktaya uçuş imkanı
- Yemek, koltuk ve özel şoför hizmetleri
- Online check-in yapabilme
- Biniş kartınızı indirme veya SMS ve e-postaya gönderme
- Anlık uçuş güncellemeleri
- Emirates Skywards hesabınızı yönetme
Emirates
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4
- DOSYA BOYUTU 318 MB
- Üretici Emirates Airline
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Emirates uygulamasıyla dünyadaki pek çok bölgeye uçak bileti satın alabilirsiniz.
Dünyanın pek çok bölgesine gitmek için ihtiyacınız olan uçak biletlerini iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz Emirates uygulamasını kullanabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı olan Emirates Havayolları’nın resmi uygulaması, hızlı ve kolay bir şekilde uçak bileti satın almanızı sağlıyor.
Uçak biletlerinizi almadan önce ve aldıktan sonra da birçok faydalı özelliği sizlere sunan uygulamada, 150’yi aşkın noktaya uçak bileti satın alabiliyorsunuz. Check-in işlemleri, koltuk seçimi, özel şoför gibi ek hizmetlerden de faydalanabileceğiniz Emirates uygulamasında, biniş kartınızı indirebildiğiniz gibi SMS veya e-posta yoluyla da gönderebilmeniz mümkün.
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Uçak biletinizi satın aldıktan sonra check-in bilgileri, biniş kapısı ve bagaj numarası gibi bilgileri de gerçek zamanlı olarak sizlere ileten uygulamada, hangi bildirimleri alabileceğinizi de ayarlayabiliyorsunuz.
Uçuşlarınızdan kazanacağınız milleri görebilme ve bunları kullanabilme imkanı sunan Skywards hesabınızı da yönetebileceğiniz Emirates uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uçuşlar hakkında bilgi almak, uçak bileti satın almak ve bilet işlemlerinizi tamamlamak için Emirates indirin ve iOS cihazlarınızda tüm uçuş işlemlerinizi rahatlıkla tamamlayın.