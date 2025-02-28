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Emirates APK

Emirates APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 7
  • DOSYA BOYUTU 66 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Emirates Airline
  • İndir

150'den fazla noktaya uçuşu bulunan Emirates uygulamasıyla hızlı ve kolay bir şekilde uçak bileti satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Emirates Havayolları’nın resmi uygulaması Emirates APK ile Android cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz. Dubai merkezli havayolu şirketi olan Emirates, dünya çapında 150’yi aşkın noktaya uçuş imkanı sunuyor.

Rezervasyon işlemlerinin yanında online check-in, koltuk seçimi, özel şoför hizmeti gibi işlemlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz uygulamada uçuştan önce havalimanında sıra beklemeden online check-in yapabiliyor ve biniş kartınızı indirebiliyorsunuz.

Biniş kartınızı SMS veya e-posta adresinize de gönderebileceğiniz uygulama, internet bağlantısı olmadan da bilgilerinizi görüntüleme imkanı sunuyor.

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Check-in bilgileri, biniş kapısı, bagaj numarası ve benzer bilgileri anlık olarak cihazınıza gönderen Emirates uygulamasında, bu bildirimleri ayarlayabilmeniz de mümkün. Her uçuşunuzdan puan kazanabileceğiniz ve bunları biriktirerek avantajlı fiyatlardan faydalanabileceğiniz Skywards hesabınızı da yönetme imkanı da sunan Emirates uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Emirates Uygulaması özellikleri

  • 150’yi aşkın noktaya uçuş imkanı
  • Yemek, koltuk ve özel şoför hizmetleri
  • Online check-in yapabilme
  • Biniş kartınızı indirme veya SMS ve e-postaya gönderme
  • Anlık uçuş güncellemeleri
  • Emirates Skywards hesabınızı yönetme