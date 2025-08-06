eSIM io APK, operatörlere bağlı kalmadan dünyanın dört bir yanında internet paketi satın alabileceğiniz bir eSIM uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yurt dışı seyahatleri için kesintisiz bir internet deneyimi sunan eSIM io APK, her ülkede internete erişmenize imkan tanıyor. Farklı planları içerisinde barındıran eSIM io, kullandığınız kadar ödeyebileceğiniz veya bir plan satın alabileceğiniz iki farklı seçeneği kullanıcılara sunuyor.

İster kullandığınız kadar ödeyebilir, isterseniz de çeşitli planları satın alarak interneti kesintisiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullandığınız kadar ödeyebileceğiniz planda, 1MB 0,0028$ ile sınırlandırılmıştır. Lakin plan satın alarak çeşitli avantajlardan yaralanabilirsiniz.

eSIM io APK İndir

Eğer cihazınızda eSIM özelliği varsa, eSIM io tarafından sağlanan One SIM'i ekleyin ve cihazınızda aktifleştirin. Bu sayede tüm kurulumu tamamlamış olacaksınız. Artık geriye sadece bakiye yüklemek ve paket satın almak kalıyor. İstediğiniz herhangi bir planı satın alarak, dünya genelinde her zaman internete bağlı kalabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı eSIM io uygulamasına davet edin ve çeşitli ödüllerin sahibi olun. Bedava internet kazabileceğiniz farklı kampanyaları kullanıcılara sunan eSIM io APK, aynı zamanda kullanım tasarrufu da sunuyor.

Siz de eSIM io APK İndirin ve dünyanın dört bir yanında operatörlere bağlı kalmadan internete bağlanın!

eSIM io Uygulaması Özellikleri