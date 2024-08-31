ESport Manager
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 428
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici PlayWay S.A.
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ESport Manager, espor takımı kurup yönetimini elinize aldığınız bir simülasyon oyunudur.
ESport Manager, kendi espor takımınızı kurup, yönetebildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Son yılların en popüler konularının başında gelen espor, bilgisayar oyunlarının profesyonel seviyede oynanmasını ifade ediyor.
League of Legends, CS2, Dota ve Valorant gibi oyunlar başta olmak üzere başka oyunların tek kişi ya da bir takım halinde mücadele edilmesi üzerine kurulu olan turnuvalar, on milyonlarca oyuncuya ulaşıyor.
ESport Manager isimli oyundaysa oyuncuların amacı bir esspor takımı kurarak, onu en üst seviyeye kadar çıkarabilmek. Bunun için hem takımın kaldığı ortam hem takımın kendisi hem de diğer başka başlıklarda çeşitli geliştirmeler yapıyorsunuz.
Esport Manager İndir
En iyi espor takımını ortaya çıkarmak için uğraştığınız ve oldukça eğlenceli yapısıyla dikkatleri çekmeyi başaran ESport Manager'ı indirin ve sürdürülebilir bir simülasyon deneyimi yaşayın.
Esport Manager Sistem Gereksinimleri
- işletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) or Newer
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 450
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan