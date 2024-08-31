ESport Manager, espor takımı kurup yönetimini elinize aldığınız bir simülasyon oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 55 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

ESport Manager, kendi espor takımınızı kurup, yönetebildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Son yılların en popüler konularının başında gelen espor, bilgisayar oyunlarının profesyonel seviyede oynanmasını ifade ediyor.

League of Legends, CS2, Dota ve Valorant gibi oyunlar başta olmak üzere başka oyunların tek kişi ya da bir takım halinde mücadele edilmesi üzerine kurulu olan turnuvalar, on milyonlarca oyuncuya ulaşıyor.

ESport Manager isimli oyundaysa oyuncuların amacı bir esspor takımı kurarak, onu en üst seviyeye kadar çıkarabilmek. Bunun için hem takımın kaldığı ortam hem takımın kendisi hem de diğer başka başlıklarda çeşitli geliştirmeler yapıyorsunuz.

Esport Manager İndir

En iyi espor takımını ortaya çıkarmak için uğraştığınız ve oldukça eğlenceli yapısıyla dikkatleri çekmeyi başaran ESport Manager'ı indirin ve sürdürülebilir bir simülasyon deneyimi yaşayın.

Esport Manager Sistem Gereksinimleri