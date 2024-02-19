Kendi espor takımınızı kurabildiğiniz Esports Manager 2024'te, takımınıza oyuncular alın, yönetin ve gerçek organizasyonlarda başarılı olmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Esports Manager 2024, kendi Counter Strike takımınızı kurabileceğiniz bir menajerlik oyunudur. Aslında menajerlik oyunu denilince aklınıza futbol oyunları en başta gelebilir. Yıllardır spor alanında piyasaya sürülen bu tür, yakın zamanda espor tarafında da oyuncularla buluşacak. Henüz daha net bir çıkış tarihi verilmeyen Esports Manager oyununun, gelecek aylarda çıkış yapması planlanıyor.

Menajerlik oyunlarındaki tüm mekaniklere ve özelliklere sahip olan Esports Manager 2024'te, kendi CS:GO takımınızı kurun ve turnuvalarda başarılı olmaya çalışın. 1000'den fazla profesyonel oyuncu arasından seçiminizi yaparak, kendi takımınızın temelini atabilirsiniz. Ayrıca mental veya taktiksel koçlarla sözleşme imzalayarak, takımınızı üst seviyelere daha hızlı taşıyabilirsiniz.

Gerçek espor organizasyonları

1000'den fazla profesyonel oyuncu

Oyuncu pazarı ve satın alma dinamikleri

Takımla birlikte taktiksel çalışmalar

Oyuncu gelişimi

Oyuncularınızla etkileşim kurun ve onlara motivasyon sağlayın

Harita üzerinden müsabakalarınızı izleyin

Esports Manager 2024 İndir

Çıkış tarihi henüz belli olmayan bu menajerlik oyunu, oyncuların dikkatini halihazırda fazlasıyla çekmiş durumdadır. Eğer siz de espor takipçisiyseniz veya kendi takımınızı kurmak istiyorsanız, Esports Manager 2024 indirebilirsiniz.

Esports Manager 2024 Sistem Gereksinimleri