Esports Manager 2024
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Neurona Games
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Kendi espor takımınızı kurabildiğiniz Esports Manager 2024'te, takımınıza oyuncular alın, yönetin ve gerçek organizasyonlarda başarılı olmaya çalışın.
Esports Manager 2024, kendi Counter Strike takımınızı kurabileceğiniz bir menajerlik oyunudur. Aslında menajerlik oyunu denilince aklınıza futbol oyunları en başta gelebilir. Yıllardır spor alanında piyasaya sürülen bu tür, yakın zamanda espor tarafında da oyuncularla buluşacak. Henüz daha net bir çıkış tarihi verilmeyen Esports Manager oyununun, gelecek aylarda çıkış yapması planlanıyor.
Menajerlik oyunlarındaki tüm mekaniklere ve özelliklere sahip olan Esports Manager 2024'te, kendi CS:GO takımınızı kurun ve turnuvalarda başarılı olmaya çalışın. 1000'den fazla profesyonel oyuncu arasından seçiminizi yaparak, kendi takımınızın temelini atabilirsiniz. Ayrıca mental veya taktiksel koçlarla sözleşme imzalayarak, takımınızı üst seviyelere daha hızlı taşıyabilirsiniz.
- Gerçek espor organizasyonları
- 1000'den fazla profesyonel oyuncu
- Oyuncu pazarı ve satın alma dinamikleri
- Takımla birlikte taktiksel çalışmalar
- Oyuncu gelişimi
- Oyuncularınızla etkileşim kurun ve onlara motivasyon sağlayın
- Harita üzerinden müsabakalarınızı izleyin
Esports Manager 2024 İndir
Çıkış tarihi henüz belli olmayan bu menajerlik oyunu, oyncuların dikkatini halihazırda fazlasıyla çekmiş durumdadır. Eğer siz de espor takipçisiyseniz veya kendi takımınızı kurmak istiyorsanız, Esports Manager 2024 indirebilirsiniz.
Esports Manager 2024 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit
- İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2
- Bellek: 2GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan