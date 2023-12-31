ExpertOption, küresel piyasalarda daha iyi ticaret yapmanıza olanak tanıyan bir mobil uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ExpertOption, dünyadaki piyasaları daha iyi anlamanıza ve bu piyasalara yatırım yapmanıza olanak tanıyan bir finans uygulamasıdır. Uygulama içerisinde, piyasalardaki para birimlerinin mevcut durumunu görüntüleyebilir, gerçek zamanlı olarak danışabilir ve demo sürümünü kullanarak para yatırmadan önce deneyimleyebilirsiniz.

Uygulama tüm kayıt olan kullanıcılara 10.000 dolar değerinde bir demo hesabı sunar, Ardından kullanıcılar bu hesabı kullanarak, yatırım yapmak istedikleri para birimlerinde deneyimleyebilirler. Piyasaları tamamen anladığınız zaman hesabınıza gerçek para ekleyerek, çeşitli şirketlerin hisselerini satın alabilirsiniz.

Gerçek parayla işlem yapabilmeniz için verilerini girmeniz gerekecektir. Para yatırma işlemleri için kredi kartınızı kullanabilir veya kripto hesaplarınızdan ExpertOption'da bakiye ekleyebilirsiniz. Her iki seçenek de eşit derecede geçerlidir.

ExpertOption İndir

Amazon, Microsoft veya Netflix gibi büyük şirketlerin hisselerini satın alabilir ve dünyanın dört bir yanındaki pazarlara göz atabilirsiniz. Ayrıca, finans dünyasındaki önemli haberleri de ExpertOption içerisinden takip edebilirsiniz. Piyasalardaki ilgi çekici haberleri takip etmek çok önemlidir. Birimlerdeki dalgalanmaları bu haberler üzerinden rahatça kontrol edebilir veya hızlı bir şekilde aksiyon alabilirsiniz.

Siz de ExpertOption indirerek, piyasadaki şirketlerin hisselerini satın alabilir veya demo sürümünde piyasayı analiz edebilirsiniz.

ExpertOption Özellikleri