F1 2020 Steam'de! Formula 1 2020 yarış oyunu, resmi 2020 Formula One World Championship oyunudur.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

F1 2020, Formula 1 yarış oyunu sevenlere tavsiye edeceğim oyunların başında geliyor. Resmi 2020 Formula One World Championship oyunu olan F1 2020, kendi F1 ekibinizi oluşturarak resmi ekipler ve sürücülerle yarışmanıza imkan tanıyor. Şimdiye kadarki en kapsamlı F1 oyunu olan F1 2020, Steam’den indirilebilir. Dünyanın dört bir yanından en iyi F1 pilotlarıyla 22 farklı pistte yarışın tadını çıkarmak için hemen yukarıdaki F1 2020 İndir butonuna tıklayın! Xbox One ve PlayStation 4 (PS4) konsol sahipleri için F1 2020 ücretsiz oynama seçeneği de sunuluyor.

Sürükleyici oynanışı ile günümüze kadar milyonlarca kopya satan başarılı oyunda 11 farklı dil seçeneği yer alıyor. Oyuncular birbirinden farklı yarışlarda sürükleyici anlar yaşayacak ve adrenaline doyacaklar.

F1 2020 Özellikleri

11 farklı dil seçeneği,

Birbirinden farklı araç modelleri,

Benzersiz yarış modları,

Farklı yarış yolları,

Başarılı görsel efektler,

Kaliteli ses efektleri,

Sürükleyici bir oynanış atmosferi,

Gerçekçi içerik kalitesi,

F1 2020 İndir

Dünyanın en iyi Formula 1 sürücüleriyle yarışma fırsatı sunan resmi Formula 1 oyunu ve ilk kez oyunculara F1 ekiplerini kurma imkanı veriyor. Sürücünüzü yaratıp sponsor ve motor tedarikçisi seçip ekip arkadaşınızı belirledikten sonra gruptaki 11. ekip olarak yarışmaya hazırsınız. 10 yıl boyunca yarışacağınız kariyer modunda F1 Championship giriş seçenekleri ve sezon süreleri ile kariyerinizi sezonlar boyunca canlı tutun. Bölünmüş ekranda yarış seçeneği yeni sürüş yardımı ve daha erişilebilir yarış deneyimi sayesinde beceri düzeyiniz ne olursa olsun arkadaşlarınızla yarışın keyfini çıkarabilirsiniz.

F1 2020 oyununda tüm resmi ekipler, sürücüler ve 22 farklı pistin yanı sıra iki yeni yarış (Hanoi Pisti ve Zandvoort Pisti) da yer alıyor. 2020 Formula One World Championship içerisinde yer alan tüm resmi ekipler, sürücüler ve pistler oyunda bulunuyor. Ekiplerin 2020 araçlarını (varsa) ve F1 2020 sezon içeriğini indirmek için internet bağlantınızın olması gerekiyor. 1988 - 2010 sezonlarına ait 16 klasik F1 aracı da sizi bekliyor. Yeni Ekibim modu kendi F1 ekiplerinizi oluşturmanıza izin veriyor. Sezon süresini 10, 16 olarak kısaltabiliyor veya eksiksiz 22 yarış olarak ayarlayabiliyorsunuz. Zamana Karşı Mücadele, Grand Prix Modu ve Şampiyonalar, yeni eklenen yarış modları arasında. Yarışlar otomatik olarak kaydediliyor, sonradan izleyip hatalarınızı görebilir veya zafer coşkusunu yeniden yaşayabilirsiniz. Çok oyunculu (Multiplayer) modda dereceli veya normal yarışlar, ligler ve haftalık düzenlenen etkinliklere katılabilirsiniz.

F1 2020 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım F1 2020 Formula 1 yarış oyununu kaldırır mı? F1 2020 oynamak için hangi seviye bir PC’ye sahip olmalıyım? İşte F1 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11 Ekran Kartı)

Depolama: 80 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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