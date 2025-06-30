Formula izleyicilerinin kullanabileceği F1 TV APK, kullanıcılara canlı yarışlardan ilgi çekici belgesellere kadar mükemmel bir içerik kütüphanesi sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızdan Formula 1 karşılaşmalarını seyredebileceğiniz F1 TV APK, kullanıcılara sadece yarışları değil, aynı zamanda birçok istatistiği ve içeriği de sunmaktadır. Resmi canlı yayını yüksek kalitede izleyebilir ve F2, F3,F1 Academy müsabakalarını da seyredebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra F1 TV uygulamasından Porsche Supercup'a da erişebilirsiniz.

F1 TV APK, formula içerikleriyle de ön plana çıkıyor. Heyecanlı yarışların perde arkasını merak ediyor musunuz? Takımların kendi aralarındaki konuşmaları, özel röportajları ve özel gösterileri izleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra uygulama içerisinde belgeseller ve yarış arşivleri de bulunmaktadır.

Birden fazla cihazı destekleyen F1 TV, 4K görüntü kalitesi sunmaktadır. F1 TV bulunan herhangi bir cihazdan yarışları izleyin ve istediğiniz kamera açıları arasında geçiş yapın.

F1 TV APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm içeriklere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güncel yarışların takvimine erişebilir, yaklaşan yarışlardan haberdar olabilir veya eski yarışları izleyebilirsiniz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kamera açılarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu uygulamada reji sizsiniz. İster pilot kamerasından isterseniz de daha uzak bir açıdan formulanın tadını çıkarın.

Siz de F1 TV APK indirin ve sezonun kahramanının kim olacağını tahmin edin!