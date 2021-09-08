Fotomontaj meraklıların ilgisini çekicek,profesyonel yazılımları aratmayacak bir fotomontaj programı.Beğendiğiniz kişinin yüzü artık sizin parmaklarınız ucunda.Kendinizi istediğiniz kişinin yerine koyun eğlenin.

Fatih Tokgöz - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FaceDub yazılımı yaratıcı olmayı seven, resimlere ilgi duyan tüm kullanıcıların ilgi duyduğu güzel bir program. Kendi yüzünü beğendiği kişilerin yerine koymak isteyen veya eğlence için animasyonlar hazırlamak artık çok basit.

Programla birsürü resim oluşturabilirsiniz. Bu resimleri bloglarınızda veya space de kullanabilirsiniz. Programın üretici sitesinde oluşturulan bir yaratıcılık sergisi bile var. Yaptığınız fotomontajları burada sergileyebilirsiniz.

Özellikler sadece bununlada sınırlı değil. Kendi tasarımlarımızı isterseniz günlük hayatta sürekli kullandığımız nesnlerin üzerine konulabilir şekilde de tasarlayabilirsiniz. Örneğin; kendi grubunuzun veya bir ekibin flamasının resimlerini program sayesinde tekrardan yaratıcı biçimde oluşturabilirsiniz.