Kendi çiftliğinizi kurabildiğiniz Farm Together 2'de, ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza kurduğunuz çiftliği giderek büyütebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keyifli, huzurlu ve sakin bir yapıda işleyen Farm Together 2, kendi çiftliğinizi kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, mahsullerinizi yetiştirin, ağaç dikin ve hayvanlarınızla ilgilenin.

Kazandığınız tüm parayı çiftliğinizi geliştirmek için harcayabilirsiniz. Çiftliğinizi gitgide geliştireceğiniz için her gelişim sürecinde yeni ve hiç yetiştirmediğiniz öğeleri kullanabilirsiniz. Aslında bu öğeler yeni genişletmelerinizde seviye olarak açılacaktır. Bu yüzde gelişmeye her daim devam etmelisiniz.

Ektiğiniz bitkileri ve diğer mahsulleri satmak için yakınınızdaki kasabaya uğrayın. Kasaba halkının isteklerini yerine getirerek onları mutlu edebilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Farm Together 2 İndir

Farm Together 2, çevrimiçi olmasanız bile ilerlemeye devam edecektir. Gün içerisinde bıraktığınız mahsullerinizi akşam tekrardan oyuna girince yetiştiğini görebilirsiniz. Böylece vakit açısından daha sürdürülebilir bir yapıyı oyunculara sunmaktadır.

Çiftliğiniz ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte yönetin. Göz alıcı grafikleri ve eğlenceli çiftçilik mekanikleri sayesinde oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Siz de Farm Together 2 indirin ve kendi çiftliğinizi kurarak gitgide büyütün!

Farm Together 2 Sistem Gereksinimleri